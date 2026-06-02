Kraliyet ailesi de dört gözle yılın düğününü bekliyor… Prensten itiraf geldi: Kızım ona çok hayran, umarım bize de davetiye yollarlar

Taylor Swift üç senedir birlikte olduğu Amerikan futbolu yıldızı sevgilisi Travis Kelce ile bu yaz evlenecek.

Bu düğün çiftin hayranları tarafından merakla beklenirken şimdiden nerede yapılacağı ve hangi ünlü konukların davetli listesinde olduğu konuşuluyor.

Çiftin müzik, sinema ve spor dünyasından yakın dostlarının düğüne yıldız yağmuru gibi yağacağına şimdiden şüphe yok. Ancak anlaşılan ünlü şarkıcının hayranı bir aile düğün davetiyesini en hevesle bekleyenlerin başında geliyor…

Galler Prensi William geçtiğimiz günlerde İngiliz radyo programı "Heart Breakfast"e konuk oldu ve radyodan Swift'in "Opalite" şarkısını çalmasını istedi. William, sunucular Jamie Theakston ve Amanda Holden'dan şarkıyı üç çocuğu için çalmalarını istedi.

Daha sonra sunucularla sohbet etmeye başlayan William, Taylor Swift ve Travis Kelce’nin bu yaz gerçekleşmesi beklenen düğününe gitmek istediklerini itiraf etti.

Davetiye alıp almadıkları sorusuna William önce "Yorum yok" dedi sonra da "Umut ediyorum ve eminim ki bir davetiye vardır, ama göreceğiz." diye cevap verdi.

Prens William’ın düğüne böyle hevesle davetiye almak istemesinin nedeni aslında biricik kızı Prenses Charlotte…

Prens William aslında Taylor Swift’le 2013’te Kensington Sarayı’nda verilen bir kışa merhaba balosunda tanışmış hatta onunla birlikte sahneye çıkarak şarkı söylemesiyle günlerce konuşulmuştu.

Aradan uzun yıllar geçti, William ve Kate’in çocukları artık büyüyüp ergenliğe adım attı. Ve çiftin tek kızları Prenses Charlotte Taylor Swift’in en büyük hayranlarından biri haline geldi.

Hatta babası Prens William’ın dediğine göre Charlotte’ın Taylor Swift’e olan sevgisi “takıntı” düzeyinde.

William 2024’te, 42. yaş gününü kutlarken Charlotte’u ve ağabeyi Geroge’u Taylor Swift’in Eras Turu'nun İngiltere ayağına, Wembley'deki dev konserine götürmüştü.

Ünlü aile daha sonra kulise gitti ve kraliyetin ünlü çocukları Charlotte ve George Taylor Swift ve nişanlısı Travis Kelce ile tanıştı.

O anlarda çekilen tatlı selfie’ler William ve Kate’in resmi kraliyet hesabından paylaşıldı.

Prenses Charlotte Taylor Swift’İn meşhur ettiği harfli boncuklardan yapılma arkadaşlık bilekliklerinden birini kendi elleriyle yaparak babası William ve dedesi Kral Charles’a bile hediye etmiş, kraliyetin bu en üst düzey üyeleri kollarında bu bilekliklerle fotoğraflar vermişti…

Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğün tarihi henüz açıklanmadı. Ancak basına yansıdığı kadarıyla çiftin bu yaz New York'ta evlenmesi bekleniyor. Çiftin ünlü arkadaşlarından sızan bilgilere göre düğünün tarihi de muhtemelen 3 Temmuz olacak.

Çift geçen ağustos ayında nişanlanmış ve evlilik yolunda ilk adımlarını atmıştı.