Kraliçe olmasa ne çıkar… O hep anne babasının biricik güzel prensesi kalacak

Yakın bir gelecekte İngiltere’nin kral ve kraliçesi olacak olan Prens William ve Prenses Kate Middleton’ın tek kızları Prenses Charlotte 11. yaş gününü kutladı.

Kraliyet ailesinde gelenek olduğu üzere Charlotte’un yeni yaşını kutlamak için ailenin resmi hesaplarından bir doğum günü portresi yayınlandı.

William ve Kate’in paylaştığı fotoğrafta Charlotte bir çiçek tarlasındaydı, siyah ve kırmızı çizgili bir kazak ve kot pantolon giymişti. 11 yaşına basan genç kızın tırnaklarında da ilk kez açık mavi ojeler göze çarptı.

Artık çocukluktan genç kızlığa geçen Prenses Charlotte’un doğum günü şerefine daha önce hiç görülmemiş bir videosu da paylaşıldı.

Galler Prensi ve Prensesi, sosyal medya paylaşımına "Charlotte'a çok mutlu bir 11. yaş günü diliyoruz!" notunu eklerken videoda Charlotte'ın kraliyet ailesinin iki İngiliz Cocker Spaniel cinsi köpeğiyle birlikte plajda geçirdiği bir günün kesiti vardı.

12 yaşında Prens George ve 8 yaşında Prens Louis adında iki erkek kardeşi olan Charlotte William ve Kate'in ortanca çocuğu ve tek kızları.

Kraliyet kuralları gereği William babası Charles’ın yerine kral olup tahta geçecek ve onu da ilk doğan çocuğu Prens George izleyecek.

Charlotte şu anda taht sıralamasında ağabeyi George’un ardından ikinci sırada olsa da tahta çıkıp kraliçe olması küçük bir ihtimal.

Babasının yüzünü, annesinin de güzelliğini, zarafetini miras alan Charlotte ağabeyi tahta çıktıktan sonra sıralamadaki yerini kaybedecek. Çünkü George kral olduktan sonra çocuğu olunca taht hakkı otomatik olarak bu çocuğa geçecek.

Prens George doğduğu günden beri gelecekte üstleneceği krallık rolüne hazırlanırken Charlotte da ailesini en iyi şekilde temsil edecek bir prenses olarak yetiştirildi.

Kate Middleon’ın çocuklarını mümkün olduğunca “normal” şekilde yetiştirmeye çalıştığı bilinse de yaşında çok daha olgun olduğu bilinen Charlotte prenseslik görevini daha çocuk yaşta benimsedi.

Prens George hâlâ halkın arasına karıştığında çekingen bir görüntü sergilese ve küçük Prens Louis de yaşı gereği haşarılıklarıyla dikkat çekse de Charlotte her zaman onlardan daha bilinçli ve kalabalıklar içinde kendine daha güvenli gözükmesiyle nam saldı.

Anne babasının ve tüm kraliyet ailesinin gözbebeği sayılan Prenses Charlotte ikinci çocuk olarak dünyaya geldiği ve kraliçe olamayacağı için şanssız sanılabilir… Ancak gerçek böyle değil.

Kraliçelik çok ayrıcalıklı bir konum olsa da yanında büyük zorluklar ve sorumluluklar getiriyor. Charlotte ise hem dünyanın en güçlü ailesinin çocuğu olmanın avantajını ömür boyu taşıyacak hem de görevleri hiçbir zaman bir kraliçe kadar ağır olmayacak.

Üstelik Charlotte’u da gelecekte bekleyen çok özel ve önemli bir unvan var: Küçük prenses gelecekte, babası kral olduğunda, hükümdarın kızı olarak aile içindeki en yüksek unvanlardan biri olan Princess Royal (Kraliyet Prensesi) unvanını alacak.

Bu unvanı şu anda Kraliçe Elizabeth’in tek kızı ve Charles’ın da küçük kız kardeşi olan Prenses Anne taşıyor.

Princess Royal unvanı hükümdarın en büyük kızına veriliyor. Anne ve babası ondan önce ölse bile kendisi ömür boyu bu unvanı taşıyor.

Charlotte, büyük halası Anne öldüğünde babası kral olmuş olursa bu unvanı alacak ve ölene kadar Princess Royal olarak anılarak ailedeki en önemli isimlerden biri olmaya devam edecek.