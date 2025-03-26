Kraliçe olacak ama o da bir anne... Çocuklarını dört duvar arasından böyle kurtardı

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Aslında bu da haksız değil. Çünkü gerçekten de parlak bir gelecek onu bekliyor.

Zamanı gelip de kocası tahta çıktığında o da kraliçe olacak. Üstelik soylu bir aileden gelmediği halde!

Diğer yandan Kate'in de bu evliliği sürdürmesi ve hatta gelecek hayatına hazırlanması için belli fedakarlıklar yapması, katı protokol kurallarına uyması gerek.

Görünüşe göre de bütün bunları kendi arzusuyla seve seve yapıyor zaten.

Milyonlarca kişiden ayrıcalıklı bir hayatı olduğu hatta gelecekte de bu durumun katlanarak artacağı düşünüldüğünde Kate çok şanslı görünebilir.

SONUÇ OLARAK TİPİK BİR ANNE

Ama sahip olduğu bütün ayrıcalıklar onun tipik bir anne gibi davranmasını engellemiyor.

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Yeri geldiğinde Galler Prensesi Kate Middleton da üç çocuğu uğruna bazı fedakarlıklar yapıyor. Bunun bir örneğini de geçtiğimiz hafta katıldığı St. Patrick Günü etkinliklerinde kendisi anlattı zaten.

43 yaşındaki Kate'e kocası William ve çocukları George, Charlotte, Louis ile nerede yaşadıkları soruldu.

People dergisine göre Kate Middleton da bu soruya "Şu anda Windsor'dayız" diye yanıt verdi.

Böylece Windsor'da kraliyet arazisindeki Adelaide Cottage'da yaşadıklarını söylemiş oldu.

Kate bu bölgenin hem kırsal alanda hem de Londra'ya yeterince yakın olduğunu da sözlerine ekledi.

ESKİ KONUT ÇOK BÜYÜK AMA ÇOCUKLAR İÇİN HAPİSHANE GİBİYDİ

Adelaide Cottage'a taşınmadan önce Kate ve William, üç çocuklarıyla birlikte Kensington'da kendilerine ait bir "dairede" yaşıyorlardı.

Tabii "daire" denildiğinde aklınıza hemen klasik bir apartman dairesi gelmesin. Çünkü burası dört katlı ve toplamda 20 odası bulunan bir konut.

Zaten İngiliz kraliyet ailesinin belli üyeleri de güvenlikleri açısından kolaylık sağladığı için Kensinton Sarayı içindeki bu yapılarda yaşıyor.

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Ama Kate ve William için bu geniş konut çocukları için bir tür hapishaneydi.

Her ne kadar bir bahçe içinde bulunsa da George, Charlotte ve Louis'nin koyup oynaması ve doğayla bütünleşmesi için yeterli alanı yoktu.

İşte bu yüzden de Galler çifti, Windsor'da çocukların açık havada daha fazla vakit geçirebileceği, daha geniş bir bahçesi olan Adelaide Cottage'a taşındı.

ESKİ EVİN OLANAKLARI DAHA FAZLAYDI

Kate ile William, Kensington 1A'da bulunan bu konutta 2017 ile 2022 yılları arasında yaşadı.

2022'de bir yandan Kraliçe'nin sağlık durumu da iyice bozulduğundan onun yaşadığı Windsor Şatosu'na yakın olmak için Adelaide Cottage'a yerleştiler.

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Ama yine de Galler çiftin Kensington'daki eski konutlarının bulunduğu yapıyı ofisleri olarak kullanıyor.

Kate ile William'ın eski evinin yaşam alanı dışında beş tane farklı kabul odası bulunuyordu. Kate ve William'a ait iki farklı giyinme odası, sadece kendilerinin kullandığı bir spor salonu, çamaşır odası ve geniş depolama alanları da bulunuyordu.

Üstelik o dönemde konutta yatılı kalan çok sayıda hizmetlileri de vardı.

ŞİMDİKİ EVLERİ DAHA MÜTEVAZI

Bütün bu olanaklara rağmen Kate ile William, 2022 yılında üç çocuklarını da alıp daha mütevazı ama çocuklarına daha fazla özgürlük alanı tanıyan Adelaide Cottage'a taşındı.

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Galler çiftine yakın bir kaynağa göre Kate ile William, geniş bir bahçesi olan daha mütevazı bir evde yaşamayı tercih ettiler.

Bu yeni konuları Kensington'dakiyle kıyaslanamayacak kadar küçük. Eski evlerinin 20 tane odası vardı. Bu evlerinin ise sadece 4 tane yatak odası bulunuyor.

Üstelik çocuklarının dadısı Maria Borrallo dahil hiçbir hizmetlileri evde yatılı kalmıyor. Bunun yerine Galler çiftine yakın kendine ait başka bir evde yaşıyor.

Bu konut aynı zamanda Kate Middleton'ın ailesinin yaşadığı Bucklebury, Berkshire'a da çok yakın. Carole ve Michael Middleton'a ulaşmaları için sadece 45 dakikalık bir araba yolculuğu yapmaları yeterli.

BU EV BİR DÖNEM GİZLİ AŞK YUVASIYDI: Adelaide Cottage, 1831 yılında inşa edildi. Burası, dönemin kralı 4. William'ın eşi Adelaide için yapıldı ve onun adı verildi. Kate ile William'ın yaşayacağı Adelaide Cottage, Kraliçe Victoria'nın da en sevdiği eviydi. Kraliçe, sık sık buraya sabah kahvaltısı yapmaya gidiyordu. Adelaide Cottage, ilerleyen dönemde kraliyet ailesi için görev yapan personelin yanı sıra onların aileleri için kullanılmaya başlandı. Fakat aslına bakılırsa Adelaide Cottage'ın, İngiliz kraliyet ailesinin tarihindeki en büyük skandallardan birinde de yeri var. Adelaide Cottage'da 1950'li yıllarda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde albay olarak görev yapan Peter Townsend yaşıyordu. Townsend, mülkün en ünlü sakinlerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. Bunun nedenine gelirsek... Hem fiziksel olarak hem de mesleki açıdan dikkat çeken bir pilot olan Albay Peter Townsend, o dönemde prenses olan Elizabeth'in kız kardeşi Margaret'in sevgilisiydi. Prenses Margaret'in yaşadığı aşkın bunca skandal yaratmasının nedeni ise Townsend'in boşanmış olmasıydı. Üstelik de Townsend, Margaret'ten 16 yaş büyüktü. Townsend, boşanmış olmasına rağmen Prenses Margaret ile ilişkisinin ortaya çıkması skandal yarattı. Çünkü o dönemde İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesi, boşanmış da olsa eski eşi hayatta olan biriyle evlenemez hatta romantik ilişki de yaşayamazdı. Bu duruma izin verilmezdi. İşte bu sebeple Kate ile William'ın yuvası, Margaret ile Townsend'in o dönemde skandal yaratan aşkını akıllara getiriyor.





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Bu küçük evde Galler ailesi 'kafalarına göre' rahat bir hayat sürüyor. Öyle ki Kate ile William, yatak odalarında baş başa bile uyumuyorlar. William'ın geçen yıl bir ziyarette söylediğine göre Kate'in ağabeyi James'in onlara hediye ettiği Orla adlı sevimli köpek, Galler çiftinin yatak odasını bile paylaşıyor.