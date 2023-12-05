Eski eniÅŸte aÄŸÄ±r konuÅŸtu...Ã–nce onunla sevgili oldum, sonra kardeÅŸiyle evlendim... KocasÄ±yla evlendikten sonra de aÅŸkÄ±mÄ±z bitmedi

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KIZ KARDEÅžÄ°NÄ°N ESKÄ° KOCASI ORTALIÄžI SALLADI

Kral Felipe'nin karÄ±sÄ± KraliÃ§e Letizia'nÄ±n kÄ±z kardeÅŸinin eski kocasÄ±, bir dÃ¶nem Letizia ile sevgili olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ãœstelik o 'bir dÃ¶nem' sadece Letizia'nÄ±n bekarlÄ±k gÃ¼nlerini kapsamÄ±yor. Bu iddiaya gÃ¶re iliÅŸki, Letizia'nÄ±n Felipe ile evlenmesinden sonra da devam etti...

Her ne kadar Letizia'nÄ±n Felipe'yi aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± yÄ±llardÄ±r ortalarda dolaÅŸsa da Ortiz ailesinin eski damadÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± salladÄ±.





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KANIT OLARAK BU FOTOÄžRAFI SUNDU

BÃ¶yle anlatÄ±nca biraz karmaÅŸÄ±k gibi gÃ¶rÃ¼nse de olay aslÄ±nda basit. Ãœstelik de meraklÄ±larÄ±n iÅŸtahÄ±nÄ± kabartacak kadar heyecanlÄ±.

2004 yÄ±lÄ±nda o sÄ±rada veliaht prens olan Felipe ile evlenen Letizia'nÄ±n kÄ±z kardeÅŸi Telma Ortiz'in eski kocasÄ± Jaime del Burgo bu iddianÄ±n sahibi.

Telma ile evlenmeden Ã¶nce Letizia ile sevgili olduklarÄ±nÄ± Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden ilan etti Del Burgo. Bu gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisini kanÄ±tlamak iÃ§in de Letizia'nÄ±n siyah bir ÅŸala sarÄ±nmÄ±ÅŸ fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Elbette o ÅŸalÄ±n da bir hikayesi var iddiasÄ±na gÃ¶re.Â Â Â Â Â Â Â Â

Jaime del Burgo'nun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re iliÅŸkileri Letizia ÅŸu anda evli olduÄŸu Kral Felipe ile tanÄ±ÅŸmadan Ã¶nce baÅŸladÄ±. Ama onunla evlenmesinden sonra da bitmedi.

Fakat Letizia, o sÄ±rada veliaht prens olan Felipe ile evlenince Jaime de Burgo da Letizia'nÄ±n kardeÅŸi Telma ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

ABLASIYLA EVLENEMEYÄ°NCE KARDEÅžÄ°YLE EVLENDÄ°

Jaime del Burgo, bu iliÅŸki iddianÄ±n kanÄ±tÄ± olarak Twitter'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafaÂ bir de mesaj ekledi.Â KraliÃ§e, o karede bir ÅŸala sarÄ±lmÄ±ÅŸ olarak gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ãœstelik yine del Burgo'nun iddiasÄ±na gÃ¶re o siyah ÅŸal kendisine ait.

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PaylaÅŸÄ±mda Letizia'nÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len bir de not var: " AÅŸkÄ±m.. Senin ÅŸalÄ±na sarÄ±ndÄ±m. Bu bana sen benim yanÄ±mdaymÄ±ÅŸsÄ±n gibi hissettiriyor.Â Beni koruyor. Birbirimizi yeniden gÃ¶rÃ¼nceye kadar geÃ§en saatleri sayÄ±yorum. Seni seviyorum."

Jamie del Burgo'un bu paylaÅŸÄ±mÄ±ndan sonra takipÃ§ileri onu soru yaÄŸmuruna tuttu. Tek kanÄ±tÄ±nÄ±n bu fotoÄŸraf mÄ± olduÄŸunu sordular. Ortiz ailesinin eski damadÄ± da bu tepkilerin ardÄ±ndan paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± sildi.

Jaime del Burgo. Letizia'nÄ±n kardeÅŸi Telma ile 2012 ve 2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda evliydi. Fakat sonra yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±.

CEBÄ°NDE NÄ°ÅžAN YÃœZÃœÄžÃœYLE GEZDÄ° AMA LETÄ°ZÄ°A, SONUNDA PRENS Ä°LE EVLENDÄ°

Gazeteci Jaime Penafiel'in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Letizia ve Ben adlÄ± kitapta da dudak uÃ§uklatan iddialarla bulundu del Burgo.

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KitabÄ±n yazarÄ± olan 91 yaÅŸÄ±ndaki gazeteci El Cierre Digital'e verdiÄŸi rÃ¶portajda Jaime del Burgo'nun kendisine anlattÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Buna gÃ¶re LetiziaÂ ile Jaime birbirlerinin bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±ydÄ±. Sonradan bu aÅŸk Ã§ok iyi bir arkadaÅŸlÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Yine iddialara gÃ¶re ikisi 2000 yÄ±lÄ±ndan Ã¶nce Venedik'e yaptÄ±klarÄ± bir seyahat sÄ±rasÄ±nda yakÄ±nlaÅŸtÄ±. O sÄ±rada Letizia henÃ¼z Felipe ile tanÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±.

Eski bir politikacÄ± olan Jaime Ignacio del Burgo'nun oÄŸlu olan Jaime, Letizia'ya evlenme teklif etmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da aktardÄ±. Gazeteci Penafiel'in iddiasÄ±na gÃ¶re Jaime bu amaÃ§la cebinde bir niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ taÅŸÄ±yordu.

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'MESLEÄžÄ°MÄ° BIRAKMAMI GEREKTÄ°RECEK BÄ°RÄ°YLE TANIÅžTIM'

Fakat Letizia, ona mesleÄŸini bÄ±rakmasÄ±nÄ± gerektirecek biriyle tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. O anda da Jaime'nin aklÄ±na hemen Felipe geldi.

Bu arada Letizia'nÄ±n eskiden bir TV muhabiri ve haber bÃ¼lteni spikeri olduÄŸunu bir kez daha hatÄ±rlatalÄ±m.

SonuÃ§ olarak Jaime bu konuda haklÄ± Ã§Ä±ktÄ±. 1999 yÄ±lÄ±nda ilk kocasÄ±ndan boÅŸanan Letizia ile Felipe'nin niÅŸanÄ± 2003 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±klandÄ±.

Jaime del Burgo'nun bu dÃ¶neme dairÂ dudak uÃ§uklatan baÅŸka iddialarÄ± da var: Bunlardan birine gÃ¶re Felipeile evlilik anlaÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±radaÂ kendisi de sÃ¼recin bir parÃ§asÄ± oldu.

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'NEDEN BANA EVLENME TEKLÄ°F ETMEDÄ°N?"

Jaime del Burgo'nun iddiasÄ±na gÃ¶re Letizia onu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden bir gece Ã¶nce Madrid'de bir restorana Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Orada da ona "Neden bana evlenme teklif etmedin?" diye sordu. Hatta daha da ileri gidip "Beni asla bÄ±rakma "dedi.

Jaime 'nin iddiasÄ±na gÃ¶re gÃ¶re Felipe ile evlenmiÅŸ olsa da Letizia ile aralarÄ±ndaki aÅŸk hiÃ§ bitmedi. Hatta dÃ¼n Twitter'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± da 2005 ya da 2007 yÄ±llarÄ±nda yani iki kÄ±zÄ±ndan birine hamileyken Ã§ekildi.

Â Jaime del Burgo'nun bu iddialarÄ±na Ä°spanyol kraliyet ailesinden yanÄ±t gelmedi