Kraliçe bunu evine bile sokmazdı: Boynuna sahte incileri dizmiş!

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Neyse ki tedavisi bitti ve o da insan içine çıkmaya başladı. Görünüşe göre gözlerden uzak geçirdiği günlerin de acısını çıkarmaya kararlı.

Kate Middleton, son olarak pazartesi akşamı sürpriz bir ziyarette kocası Galler Prensi William' eşlik etti.

YİNE MERAKLI BAKIŞLAR ONA YÖNELDİ

Aslında İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminin de simgesi olan Polonya'daki Auschwitz Toplama Kampı'nın kurtuluşunun 80'inci yıl dönümü için düzenlenen etkinliğe Prens William'ın katılacağı önceden belliydi...

Kate Middleton ise bir son dakika sürprizi yaparak törene gitti.

Tabii ki durum hayranları için bulunmaz bir nimetti.

Kanser tedavisi bittikten sonra hayata dönmeye başlayan Kate, o tören için tepeden tırnağa siyahlar giydi...

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Görünümündeki en çok dikkat çeken ayrıntı ise kulağındaki zaman zaman taktığı pırlanta ve inci küpeleri il boynundaki beş sıra inci kolyeydi.

İşte o kolye, o etkinliğin ardından Kate'in sağlıklı hatta biraz kilo almış görünümünden bile çok konuşuldu. Çünkü siyah kıyafetin üzerinde ışıldayan o inciler ilk bakışta büyük bir yanlış anlamaya neden oldu.

Kate'in küpelerinin Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonuna ait olduğunu artık bilmeyen yok.. Ama kolyeye gelince...

Ailenin kasasında birbirinden değerli çok sayıda mücevher olduğu bilindiğinden boynundaki kolye de yine aynı koleksiyondan sanıldı önce.

Hatta birçok kişi o beş sıra incinin Kraliçe'nin kız kardeşi Prenses Margaret'in bir zamanlar kullandığı kolye olduğunu düşündü. Oysa gerçek öyle değildi...

GERÇEK DEĞİL YAPAY İNCİ

Kate'in boynundaki o beş sıra inci kolye aile koleksiyonundan olmadığı gibi gerçek incilerden bile oluşmuyordu!

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O dizi dizi inciler Susan Caplan adlı bir tasarımcının imzasını taşıyor. Satış fiyatı ise 275 sterlin... Bir başka deyişle öyle servet değerinde değil.

O herkesin bakışlarını üzerinde toplayan inciler ise sahte ya da piyasadaki deyimiyle yapay.

Sonradan Kate'in bu kolye tercihiyle İngiliz kraliyet ailesine de dokunaklı bir mesaj gönderdiği konuşuldu.

Çünkü boynundaki o kolye, Prenses Margaret'in çok sevdiği ve sık sık taktığı o inci kolyenin bir kopyası gibiydi.

Tabii ki Margaret'in kolyesi gerçek incilerden oluşuyor ve değeri de 60 bin sterlin civarında.

ÖNCE HERKES BU ÜNLÜ KOLYE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Herkesin Kate'in boynundaki kolyeyle karıştırdığı bu değerli mücevhere gelirsek...

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O beş sıra inci kolye Margaret'e 18 yaşına girdiğinde Kraliçe Mary tarafından hediye edildi.

Bu inciler Margaret'in artık bir genç kız olduğunu simgelerken aynı zamanda Kraliçe Mary ile aralarındaki yakınlığın da bir göstergesi olarak nitelendiriliyordu.

Prenses Margaret'in hafızalara kazınan mücevherlerinden biri de ünlü tacı... Daha net söylersek Lotus Çiçeği tacı.

O ünlü taç da yıllarca kapalı kapılar ardında kaldıktan sonra Kate'in başında ortaya çıkmıştı. Zaten birçok kişinin Kate'in boynundaki kolyeyi de Margaret'in yadigarı sanmasının en önemli nedeni buydu.

Gözden Kaçmasın Son anda ortaya çıktı... Yine gözyaşlarını takıp takıştırdı Haberi görüntüle

Prenses Margaret, kendisine 18'inci doğum gününde Kraliçe Mary tarafından hediye edilen o beş sıra inci kolyeyi hayatının sonuna kadar defalarca kullandı.

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MARGARET'İN TACINI DA YILLAR SONRA KATE TAKTI

Bu tacı Margaret'ten sonra oğlu David Armstrong ile evlenen Serena Stanhope düğününde kullandı. Margaret 2002 yılında ölünce onun çok sevdiği bu taç da kayıplara karıştı.

Ta ki 2015 yılında Kate'in başında ortaya çıkıncaya kadar. Kate, ondan sonra da bazı başka etkinliklerde bu tacı kullandı.

Geçen yıl onun ortalarda görünmediği dönemde de Kral Charles'ın kardeşi Edward'ın eşi Sophie'nin başında ortaya çıktı bu taç.

Bu tacın asıl sahibi ise Ana Kraliçe Elizabeth'ti. Aslında inci ve elmaslardan oluşan bu kolye gençlik yıllarında Ana Kraliçe'ye hediye edildiğinde bir gerdanlıktı.

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Sonradan 6. George olarak tahta çıkacak olan kocası George ona1923 yılında hediye etti bu kolyeyi.

Ana Kraliçe sonradan bu kolyeyi taç olarak kullanmak istedi. Kocasının kolyeyi satın aldığı ünlü firma sonradan onun arzusuyla bu değerli mücevheri taca çevirdi.

Aslında Ana Kraliçe Elizabeth'e hediye edilen bir kolyeden dönüştürülen Lotus Çiçeği Tacı'nı hayatta olduğu sırada Margaret de sık kullanıyordu.