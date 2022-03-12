Endişe yaratan açıklama: Benim yerime sen git oğlum

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ONU BÜYÜK OĞLU TEMSİL EDECEK

Kısa bir süre önce Covid 19 atlatan Kraliçe, ülkesinin en önemli etkinliklerinden birine katılmasını dört gözle bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu pazar (13 Mart) gerçekleşecek olan Commonwealth Day (Milletler Topluluğu Günü) törenine 2. Elizabeth'in katılmayacağı açıklandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada, "95 yaşındaki Kraliçe'nin bu önemli törende büyük oğlu ve varisi Prens Charles tarafından temsil edileceği" belirtildi.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ ENDİŞELERİ ARTIRDI

Bu resmi açıklamada Kraliçe 2. Elizabeth'in, Londra'daki Westminister Abbey'de yapılacak olan törene neden katılamayacağı hakkında bir bilgi yer almıyor. Bunun yerine Kraliçe'nin, online programına ve kimi zaman da yüz yüze kabullerine Windsor Kalesi'nden devam edeceği belirtildi. Her ne kadar Buckingham Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada değinilmese de bu iptal, Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili endişeleri artırdı.

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CHARLES ONUN ADINA TÖRENDE BULUNACAK

Kraliyet ailesinin en önemli etkinliklerinin gerçekleştirildiği Westminister Abbey'deki bu tören, 2. Elizabeth'in Covid 19 geçirdikten sonra halkın karşısına çıkacağı ilk etkinlik olacaktı. Fakat Buckingham kaynaklarının basına sızdırdığına göre Kraliçe 2. Elizabeth, varisi olan oğlu Prens Charles'tan bu etkinlikte kendisini temsil etmesini istedi.

Kraliçe 2.Elizabeth, ülkesi ve tüm Bağımsız Milletler Topluluğu için çok önemli olan bu etkinliğe en son 2013 yılında katılamamıştı. O yıl midesiyle ilgili bir sağlık sorunu yaşadığı için törende yer alamamıştı Kraliçe. Daha önce 1993 yılında da grip olduğu için törene katılamadı.

YAŞI NEDENİYLE SEYAHAT EDERKEN ZORLANIYOR İDDİASI

İngiliz basınına yansıyan iddialardan birine göre Kraliçe, sağlık sorunları nedeniyle bu yıl törene katılamıyor. Bir başka iddia da 2. Elizabeth'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı fakat yaşı nedeniyle Windsor Kalesi'nden çıkıp seyahat ederken kendini rahat hissetmediği yönünde.

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Kraliçe 2. Elizabeth, Covid 19 olduktan sonra ilk kez Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Windsor Kalesi'nde kabul etmiş ve kameraların karşısına çıkmıştı. O görüşmede baston kullanmadığı da görüldü.





Fakat geçen yıl doktorlarının önerisiyle bazı etkinliklere katılmayıp dinlenen Kraliçe sonra da daha dengede yürümek için baston kullanmaya başlamıştı.





'ONUN YAŞINDA BİRİNİN SAATLERCE AYAKTA DURMASI ZOR'

Buckingham'a yakın bir kaynak aile için çok önemli olmasına rağmen Commonwealth Day etkinliğine katılmamasının Kraliçe için normal bir durum olduğunu belirtti. 2. Elizabeth'in yaşının 95 olduğunu hatırlatan bu kaynak "Bu yaşa ulaşmış herhangi biri için kalabalık bir ortamda uzun süre ayakta durmasının zor olduğunu" söyledi. Söz konusu kaynak "Son zamanlarda zorlukla yürüdüğünü kendisi söylemişti. Ayrıca kısa süre önce Covid 19 geçirdi ve iyileşme sürecinde" diye konuştu.

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GÖZLER O TÖRENE ÇEVRİLDİ

Bu arada Kraliçe'nin, geçen yıl hayata veda eden eşi Prens Philip anısına bu ayın sonunda düzenlenecek olan anma etkinliğine katılması bekleniyor. Commonwealth Day'e katılmayacağının açıklanmasından sonra şimdi bütün gözler bu etkinliğe çevrildi.

Commonwealth Day (Milletler Topluluğu Günü) mart ayının ikinci pazar günü gerçekleştiriliyor. Bu törene İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra Milletler Topluluğu'na üye ülkelerin üst düzey temsilcileri de katılıyor.

DOKTORLARIN ÖNERİSİYLE YAŞAMINDA DEĞİŞİKLİKLER OLDU

Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlığı geçen yıldan bu yana eskisi gibi değil. Bu nedenle birçok etkinliğe katılımı da son anda iptal edildi. Geçen yılın ikinci yarısında doktorlarının önerisiyle günde bir kadeh içtiği alkollü içkiye veda eden ve dinlenmeye daha çok vakit ayıran Kraliçe, 2021 Ekim ayında İrlanda'ya yapacağı geziyi iptal etti. Sonra da yine doktorlarının önerisiyle baston kullanmaya başladı.

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O ÖNEMLİ TÖRENE DE KATILAMADI

Kraliçe, kendisi için çok önemli olan bir başka etkinliğe, Remembrance Day (Anma Günü) etkinliklerine de katılamadı geçen yıl. Onun Buckingham Sarayı'nın balkonundaki yerini torunu Prens William'ın eşi Kate Middleton aldı. Hatta bu yüzden Kraliçe'nin, tahtı oğlu Charles yerine torunu William'a bırakacağı iddiaları ortaya atıldı. Fakat durumun öyle olmadığı Kraliçe'nin Platin Jübile açıklamasında ortaya çıktı. 2. Elizabeth kendisinden sonra tahta oğlu Charles'ın çıkacağını resmen duyurdu.

Birinci Dünya Savaşı'nda ülke için savaşanların anısına düzenlenen bu etkinliğe katılamama nedeninin Kraliçe'nin belini incitmesi olduğu açıklanmıştı. Kraliçe, tahtta olduğu süre boyunca bu töreni sadece altı kez kaçırdı. 1961 yılında Gana'da, 1968'de Brezilya'da, 1983'te Kenya'da, 1999'da da Güney Afrika'da bulunduğu için bu önemli törene katılamadı. 1959 ve 63 yıllarında da hamile olduğu için Anma Günü etkinliklerinde yer alamamıştı.

YANINDA AİLEDEN BİRİ DAHA BULUNACAK

Geçen yılın son aylarında yapılan bir açıklamaya göre de Kraliçe 2. Elizabeth'in geçmişte yalnız başına katıldığı etkinliklerde yanında aileden bir kişinin daha bulunacağı belirtildi. Kısa aralıklarla hastanede de tedavi gören Elizabeth'in bazı etkinlikleri için kıdemli aile üyelerinden biriyle birlikte program yapılacağı açıklandı. Bunun amacı ise Kraliçe'nin yer alamayacağı durumlarda söz konusu kıdemli aile üyesinin onun boşluğunu doldurması.

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ZOR ZAMANLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kraliçe Elizabeth, son dönemde ardı ardına zor günler geçirdi. Önce 74 yıllık hayat arkadaşı Prens Philip'i kaybetti. ilk gençlik yıllarından bu yana aşık olduğu ve hep yanında olan eşinin kaybı onun için büyük bir travmaydı. Ondan önce de torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın aileden ayrılıp ABD'ye taşınması ardından yaptığı sarsıcı açıklamalar da belli bir yaşa ulaşan Kraliçe'yi olumsuz etkiledi. Bütün bunların üzerine ortanca oğlu Prens Andrew aleyhine ABD'de açılan cinsel taciz davası derken bütün bunlar Kraliçe'nin yaşamını hiç de kolaylaştırmadı. Bir de üstüne yaşından kaynaklanan sağlık sorunları eklenince dünyanın en uzun süre tahtta kalan monarkı unvanını taşıyan Kraliçe'nin bile gücünün sınırlarını zorladı.