ANILARINI KÄ°TAP HALÄ°NE GETÄ°RECEK

Prens Harry'nin 20 milyon dolara bir kitap anlaÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve anÄ±larÄ±nÄ± kaleme alacaÄŸÄ± bir kitap hazÄ±rlayacaÄŸÄ± haberleri basÄ±na yansÄ±dÄ±. Harry'nin "prens olarak doÄŸan adamÄ± deÄŸil dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼m adamÄ± anlatacaÄŸÄ±m" dediÄŸi kitap daha ÅŸimdiden Ä°ngiliz kraliyet ailesini rahatsÄ±z etti. Oprah Winfrey, rÃ¶portajÄ±nda isim vermeden Ä°ngiliz kraliyet ailesini "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla" ve karÄ±sÄ± Meghan Markle'Ä± intihar dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine sÃ¼rÃ¼klemekle suÃ§layan Prens Harry'nin, kitabÄ±nda ne tÃ¼r aÃ§Ä±klamalar yapacaÄŸÄ± ise merak konusu.



KÄ°TABIN ZAMANLAMASI DA MANÄ°DAR BULUNDU

Prens Harry'nin kaleme alacaÄŸÄ± ve anÄ±larÄ±nÄ± anlatacaÄŸÄ± kitabÄ±nda ailesinden kimleri hedef alacaÄŸÄ±, kimleri "ateÅŸe" atacaÄŸÄ± da henÃ¼z bilinmiyor. Fakat gelecek yÄ±l yayÄ±nlanmasÄ± planlanan kitabÄ±n zamanlamasÄ± ile ilgili baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha var. Harry'nin kitabÄ±, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±lÄ± kutlamalarÄ±yla Ã§akÄ±ÅŸÄ±yor. Buckingham SarayÄ± kaynaklarÄ±na gÃ¶re de bu durum, KraliÃ§e'yi de ailenin diÄŸer Ã¼yelerini de kÄ±zdÄ±rdÄ±.





PLATÄ°N JÃœBÄ°LE'YE DENK GELÄ°YOR

2022'de tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±lÄ±nÄ± kutlayacak olan KraliÃ§e'nin platin jubilesinin, Harry'nin kitabÄ±nÄ±n gÃ¶lgesinde kalacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor. Hatta Harry'nin kitabÄ±nÄ±n piyasaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ± tarihin de kasÄ±tlÄ± biÃ§imde bu Ã¶zel kutlamaya denk getirildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Yine Saray kaynaklarÄ±na gÃ¶re, KraliÃ§e 2. Elizabeth, Platin Jubilesi'si iÃ§in torunu Prens Harry ile eÅŸi Meghan Markle'e gÃ¶nderdiÄŸi davetiyeyi de iptal edebilir.



'HARRY'NÄ°N TABUTUNA SON Ã‡Ä°VÄ°'

Bu geliÅŸmelerle ilgili bazÄ± iddialar da ortalÄ±kta dolaÅŸmaya ve basÄ±na yansÄ±maya baÅŸladÄ±. Kraliyet ailesi Ã¼zerine yazdÄ±klarÄ± haberlerle tanÄ±nan uzmanlar, bu anÄ± kitabÄ±yla Harry'nin tabutuna son Ã§ivinin de Ã§akÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼yor. Uzmanlara gÃ¶re aile Ã¼yeleri Harry'nin kitabÄ±nda neler yazacaÄŸÄ±nÄ±, kimleri ateÅŸ hattÄ±na bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. Bir baÅŸka deyiÅŸle Prens Harry'nin 2022 yÄ±lÄ±nda piyasaya Ã§Ä±kacak olan kitabÄ±, Ä°ngiliz kraliyet ailesi iÃ§in yeni bir korku kaynaÄŸÄ±.

Â "HAYALET" YAZARLA BÄ°RLÄ°KTE Ã‡ALIÅžMALARA BAÅžLANDI

Prens Harry'nin, 20 milyon dolarlÄ±k bir anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± anÄ± kitabÄ± Ã¼zerinde bir sÃ¼redir Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. KitabÄ± kaleme alacak olan hayalet yazarÄ±n ise bol Ã¶dÃ¼llÃ¼ bir "kalem erbabÄ±" J.R. Moehringer olduÄŸu belirtiliyor. Hatta Prens Harry ile J.R. Moehringer'i tanÄ±ÅŸtÄ±ran kiÅŸinin de George Clooney olduÄŸu da yine ileri sÃ¼rÃ¼lenler arasÄ±nda.



HARRY'NÄ°N HER HAMLESÄ° AÄ°LEYÄ° RAHATSIZ EDÄ°YOR

EÅŸi Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiÄŸi rÃ¶portajda Ä°ngiliz kraliyet ailesini gerilime sÃ¼rÃ¼kleyen Prens Harry'den bir hamle daha geldi. Markle ile evlendikten sonra babaannesi KraliÃ§e 2. Elizabeth tarafÄ±ndan Sussex DÃ¼kÃ¼ unvanÄ± verilen Harry, ailesiyle ve kendisiyle ilgili anÄ±larÄ±nÄ± kaleme alacak. Bunun iÃ§in de Ä°ngiliz ve ABD basÄ±nÄ±na gÃ¶re 20 milyon dolarlÄ±k bir anlaÅŸma yaptÄ±. Guardianâ€™Ä±n haberine gÃ¶re ailesiyle arasÄ± gergin olan ve ABD'ye yeni bir yaÅŸam kuran Prens Harryâ€™nin anÄ±larÄ±nÄ± aktaracaÄŸÄ± kitap anlaÅŸmasÄ±nÄ± kabul ettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.





DÃ–NÃœÅžTÃœÄžÃœ ADAMI ANLATACAK

Prens Harry, 'DoÄŸduÄŸu prens olarak deÄŸil, dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ adam olarak' anÄ±larÄ±nÄ± kaleme alacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Prens Harry, hikayesini anlatÄ±rken kitapta iniÅŸler, Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar, hatalar ve alÄ±nan derslerinin yer alacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Prens Harry'nin kitabÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l Ã§Ä±kmasÄ± beklenirken kitap anlaÅŸmasÄ±ndan 20 milyon dolara yakÄ±n para aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.Â Ä°ddialara gÃ¶re Harry, bu kitabÄ± kaleme almak iÃ§in KraliÃ§e 2. Elizabeth ya da babasÄ± Prens Charles'Ä±n iznini almadÄ±. Hatta anÄ±larÄ±nÄ± yazmak iÃ§in izne ihtiyacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da savundu.



HAZIRLIKLARI Ã‡OK Ã–NCEDEN BAÅžLADI

Prens Harry'nin kitabÄ± nedeniyle gÃ¶lge dÃ¼ÅŸmesinden endiÅŸe edilen KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Platin JÃ¼bilesi, 2022 yÄ±lÄ±nda bir dizi etkinlikle gerÃ§ekleÅŸecek. Business Insiderâ€™a aÃ§Ä±klama yapan saray yetkilileri, BirleÅŸik KrallÄ±k ve Ä°ngiliz TopluluÄŸu'nda kutlamalarÄ±n gelecek yÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve dÃ¶nemin kutlama yÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. 70. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle II. Elizabethâ€™in Platin JÃ¼bileâ€™si 2022 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor, kutlama Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yaz Ä°ngiltereâ€™de dÃ¶rt gÃ¼nlÃ¼k tatili de kapsÄ±yor.





BÄ°R DÄ°ZÄ° ETKÄ°NLÄ°K

Platin JÃ¼bile programÄ± ise ÅŸÃ¶yle olacak: 2 Haziran'da KraliÃ§e'nin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ geÃ§it tÃ¶reni yapÄ±lacak. 3 Haziran'da ÅžÃ¼kran GÃ¼nÃ¼ Hizmeti, 4 Haziran'da "Sarayda Platin Parti" ve "Epsom Downs Hipodromu Derbisi" 5 Haziran'da bir "Platin JÃ¼bile YarÄ±ÅŸmasÄ±" ve "BÃ¼yÃ¼k JÃ¼bile Ã–ÄŸle YemeÄŸi" programda yer alÄ±yor.





TÃ–REN TV'DEN YAYINLANDI

KraliÃ§e 2.Elizabeth, kocasÄ±yla birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir yolculukta, Kenya'nÄ±n Sagana kentinde bulunduklarÄ± sÄ±rada, 6 Åžubat 1952'de babasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve yerine kendisinin geÃ§tiÄŸi haberini aldÄ±. Ä°lk Parlamento aÃ§Ä±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± 4 KasÄ±m 1952'de yaptÄ±. 2 Haziran 1953'te resmi olarak taÃ§ giydi ve gerÃ§ekleÅŸtirilen tÃ¶ren tarihte ilk kez televizyonda yayÄ±nlandÄ±.

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