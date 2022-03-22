Kraliçe 2. Elizabeth hakkında şaşırtan iddia: Artık tekerlekli sandalyede ama kardeşi gibi görünmek istemiyor

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GÖZLER ANMA TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Bu iddianın ardından şimdi gözler, Kraliçe 2. Elizabeth'in, kocası Prens Philip anısına düzenlenen etkinliğe katılıp katılmayacağına çevrildi. Bundan daha çok merak edilen ayrıntı ise 2. Elizabeth'in o toplantıya katıldığı taktirde hareketliliğinin nasıl sağlanacağı.

'O ŞEKİLDE GÖRÜNMEK İSTEMİYOR'

Kraliçe'nin tekerlekli sandalye kullandığı iddiasını ortaya atan kişi ise İngiliz oyuncu ve sunucu Christopher Biggins. GB News adlı programın konuğu olan Biggins, 95 yaşındaki Kraliçe hakkında şunları söyledi: "Kraliçe'nin etkinliklere katılmama nedeninin, tekerlekli sandalye kullanması olduğunu duydum." Christopher Biggins'in iddiasına göre Kraliçe 2. Elizabeth, bu şekilde bir zorluk çektiğinin görülmesini istemediği için de etkinliklere katılmıyor.

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BASTONU ELİNDEN BIRAKMIŞTI

Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlığının uzun bir sünedir bozuk olduğu biliniyor. 2, Elizabeth bir süredir, aralarında Commenwealth Day de olmak üzere, hayatı boyunca çok önemli bir sebep olmadığı sürece hiç kaçırmadığı, büyük önem verdiği etkinliklere katılmıyor. Doktorlarının önerisiyle baston kullanmaya başlayan Kraliçe 2. Elizabeth, resmi kabullerini de bu şekilde gerçekleştiriyordu. Geçtiğimiz hafta Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu, yeni taşındığı Windsor Kalesi'nde kabul ederken bastonunu elinden bırakmıştı.

KARDEŞİ GİBİ GÖRÜNMEK İSTEMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Kraliçe'ye yakın "içeriden" bir kaynağın İngiliz Daily Mail gazetesine anlattığına göre, Kraliçe 2. Elizabeth'in halkın karşısına tekerlekli sandalyeyle çıkmak istememesinin dokunaklı bir nedeni daha var. Kraliçe'nin tek kardeşi, Prenses Margaret ölümünden birkaç ay önce tekerlekli sandalyeyle görüntülenmişti. Kendi durumunun da onu hatırlatmaması için Kraliçe, halkın kendisini tekerlekli sandalyeyle görmesini tercih etmiyor. O dönemde hayatının son döneminde olan Margaret'in tekerlekli sandalye kullanmasının, kraliyet ailesinin bazı üyeleri tarafından utanç verici olarak nitelendirildiği de ileri sürülüyor. Böyle düşünenlerden birinin de Kraliçe 2. Elizabeth olduğu kulağa gelen söylentilerden biri.

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Kraliçe 2. Elizabeth'in tek kardeşi olan Prenses Margaret, döneminde, İngiliz kraliyet ailesinin en hızlı yaşayan üyelerinden biriydi. Genç kızlık dönemine rast gelen İkinci Dünya Savaşı yıllarında eğitimini sürdürdü. Savaşın ardından, ablası Elizabeth gibi ağırbaşlı bir hayat sürdürmeyeceğinin ilk işaretlerini verdi. Kendisinden 16 yaş büyük boşanmış, halktan biri olan ve babasının yanında çalışan Albay Peter Townsend'a âşık oldu. Babasının ölümünden ve ablası Elizabeth'in tahta çıkmasından sonra, Townsend ile evlenmek istediğini söyledi. Hükûmetteki birçok kişi, Kraliçe'nin 22 yaşındaki kardeşi için Townsend'ın uygun bir koca olmayacağını düşündü. İngiltere Kilisesi boşanmış bir adamla evlenmesini desteklemeyi reddetti. Ablasının taç giymesi askıda kalmıştı, Elizabeth Margaret'ten bir yıl beklemesini istedi. 1960'ta Margaret sonunda planlarından vazgeçti, II. Elizabeth tarafından Snowdon Kontu yapılan fotoğrafçı Antony Armstrong-Jones'un teklifini kabul etti. Evlilik, uğurlu bir başlangıca rağmen, kısa süre sonra mutsuz bir evliliğe dönüştü. Çift 1978'de boşandı.1978'deki boşanması çok olumsuz bir medya yansıması aldı ve birkaç erkekle romantik olarak ilişkilendirildi. Sağlığı, yaşamının son yirmi yılında giderek kötüleşti. Yetişkin hayatının büyük çoğunluğunda oldukça yoğun tütün ürünü kullanıyordu. 1985'te akciğer operasyonu geçirdi. 1993'te zatürree, 1998 ile 2001 arasında en az üç kez felç geçirdi. Geçirdiği son felcin ardından Londra'daki King Edward VII Hastanesinde 9 Şubat 2002'de öldü. Cenazesi St George Şapeli'nde gerçekleşti.

ÖZEL BİR PLAN HAZIRLANDI

Christopher Biggins'in "Kraliçe 2. Elizabeth tekerlekli sandalye kullanıyor" iddiasına gözlerin çevrilmesine neden olan bir ayrıntı daha var. Bu da Kraliçe'nin, geçen yıl hayata veda eden kocası Prens Philip için nisan ayında düzenlenecek olan anma törenine katılması için yapılan plan. Bu plana göre, restorasyona girecek olan Buckingham Sarayı'ndan çıkıp Windsor Kalesi'ne taşınan Kraliçe 2. Elizabeth yeni konutundan helikopterle alınacak. Kraliçe, törenin yapılacağı Buckingham Sarayı'na helikopterle getirildikten sonra da tören alanına otomobille taşınacak. Aracından inip anma toplantısında oturacağı yere götürülünceye kadar da kurulan özel bir koruma kalkanıyla görüntülenmesi engellenecek. Bu planın ortaya çıkması Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumumun özellikle de hareket yeteneğinin iyice kısıtlandığı yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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Gözden Kaçmasın Ve Kraliçe 2. Elizabeth sarayına veda etti Haberi görüntüle

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KULLANABİLECEĞİ BİR ASANSÖR YAPTIRDI

Kraliçe 2. Elizabeth'in tekerlekli sandalye kullanıp kullanmadığı şu anda net olarak belli değil. Fakat geçen hafta sonu İngiliz basınında yer alan bir haber de bunu destekler nitelikte. Bu haberlere göre Kraliçe 2. Elizabeth, Balmoral Malikanesi'nin arazisinde yer alan Craigowan Köşkü'nde daha fazla zaman geçirmek istiyor. Hatta bunun için bu mülke, tekerlekli sandalyeyle rahatça kullanabileceği bir asansör de yaptırdı. Bu mülk, Kraliçe'nin geçen yıl ölen kocası Prens Philip'in de çok sevdiği ve sık sık gidip kaldığı bir yerdi. Kraliçe 2. Elizabeth, kocasının ölümünden sonra da yas sürecini bu mülkte geçirmişti. Şimdi ilerleyen yaşında orada daha fazla vakit geçirmeye ve bunun için hazırlıklar yapmaya başlaması "Kraliçe, kaybettiği kocasını daha yakınında hissetmek istiyor" şeklinde yorumlara neden oldu.

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GEZİSİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Bu yıl tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayan Kraliçe 2. Elizabeth, ilk olarak geçen yılın ekim ayında baston kullanırken görüntülenmişti. Ondan sonra da katıldığı etkinliklerde sık sık bastonu elindeydi. Zaten Kraliçe'nin sağlığının giderek daha fazla bozulmaya başlaması da aynı döneme denk geliyor. Kraliçe, ekim ayında yapacağı İrlanda gezisini, doktorların önerisiyle son anda iptal etti.

BASTONU YİNE ELİNDEYDİ

Ekim ve kasım aylarında hastaneye yatan 2. Elizabeth'in sağlığı herkesi endişelendirdi. Fakat o dönemde telaş etmeye gerek olmadığı Kraliçe'nin bazı tetkiklerden geçeceği söylendi. 2. Elizabeth geçen ay Savunma Hizmetleri Sekreteri Tümgeneral Eldon Millar ve selefi Tuğamiral James Macleod ile bir araya geldi. Bu buluşmayla ilgili görüntülerde, üzerinde çiçekli bir elbise olan Kraliçe'nin son dönemde doktorların tavsiyesi üzerine kullanmaya başladığı bastonunu da elinden bırakmaması dikkat çekti. Konuklarına 'Günaydın' diyen 2'nci Elizabeth, sol bacağını işaret ederek "Gördüğünüz gibi hareket edemiyorum" dedi. Bu görüntülerde Kraliçe'nin son dönemde kilo verdiği ve duruşunun değiştiği de gözden kaçmadı.

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Bu arada Kraliçe'nin kısa bir süre önce Covid 19 geçirdiğini hatırlatalım. Hastalığı hafif belirtilerle atlatan 2. Elizabeth iyileştikten sonra ilk kabulünde de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu ağırladı.

EN ÇOK ÖNEM VERDİĞİ TÖRENE BİLE KATILAMADI

Kraliçe bu yıl çok önem verdiği etkinliklerden biri olan Anma Günü (Remembrance Day) törenine de sağlığı el vermediği için katılamadı. Hatta balkonda, her zaman onun durduğu yeri, torunu Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın alması "tahtı William'a bırakacak" yorumlarına bile neden oldu. Fakat Kraliçe, daha sonra Platin Jubile (tahta çıkışının 70'inci yılı) nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada kendisinden sonra tahta, oğlu Prens Charles'ın çıkacağını ve onun eşi Camilla'nın da konsort kraliçe olacağını duyurdu.