Kraliçe 2. Elizabeth etkinliklerini iptal etti ama... Beklenmedik bir yere gizli ziyaret!

Haberin Devamı

BEKLENMEDİK ZİYARET

Resmi açıklamalara göre hareketliliği yani yürümesi ile ilgili sağlık sorunları nedeniyle konumu gereği çok büyük önem taşıyan parlamento açılışına bile katılamayan, törende oğlu Prens Charles ve torunu William tarafından temsil edilen Kraliçe, dün hiç beklenmedik bir ziyarette bulundu. Kraliçe, büyük bir gizlilik içinde çok sevdiği atlarını ziyaret etmek için onların bakıldığı ahırlara gitti.

MERAKLI BAKIŞLARDAN UZAKTA

Geçen ay 96 yaşına giren Kraliçe 2. Elizabeth, bozulan sağlığı nedeniyle hayatı boyunca büyük önem verdiği Windsor Horse Show adlı atlı gösterilerin ilk gününü de kaçırdı. Bu etkinlikte onu en çok sevdiği torunlarından biri olarak bilinen Prenses Eugenie ve kocası Edoardo Mapelli Mozzi temsil etti. Fakat öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kraliçe 2. Elizabeth, halkın meraklı gözlerinden uzakta gizli bir şekilde çok sevdiği atlarını ziyaret etti.

Haberin Devamı

SON ANDA İPTAL EDİLDİ

Aslında Kraliçe'nin, bir süredir yaşadığı Windsor Şatosu'ndan araba sürüşüyle çok kısa bir sürede ulaşılan gösteri alanına gitmesi ve yarışmalara katılan First Receiver adlı atını ziyaret etmesi bekleniyordu. Hatta bunun için her şey hazırdı. Polis koruması sağlanmış ve basın da Kraliçe'yi o anlarda görüntülemek için yerini almıştı. Fakat son anda Kraliçe 2. Elizabeth'in bu ziyareti iptal edildi. Bu konuda ortaya atılan çeşitli iddialar da var. Bunlar arasında en çok "Kraliçe'nin yürümesiyle ilgili problemlerini, basının karşısında sergilemek istememesi" üzerinde yoğunlaşılıyor.

GİZLİCE AHIRA GİDİP ATLARINI ZİYARET ETTİ

Bu programın iptal edilmesinden 90 dakika sonra Kraliçe 2. Elizabeth'in, Windsor yakınlarındaki Royal Mews'ta bulunan ahırına gittiği ve oradaki atlarını, meraklı gözlerden uzakta gizlice ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Aslında Royal Windsor Horse Show, gençlik yıllarından bu yana Kraliçe 2. Elizabeth'in en sevdiği ve çok zorunlu olmadıkça kaçırmadığı etkinliklerden biri. Bu etkinlik, ilk kez 1943 yılında yani İkinci Dünya Savaşı döneminde bağış toplama amacıyla başlatıldı. Etkinlik, 2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılamadı. Royal Windsor Horse Show, bu yıl 12 Mayıs'ta başladı ve 15 Mayıs'a kadar sürecek.

Haberin Devamı

GEÇEN YIL OTOMOBİLİNİ KENDİSİ KULLANMIŞTI

Kraliçe 2. Elizabeth, geçen yıl İskoçya'da bulunduğu halde sırf bu etkinliğe katılmak için Londra'ya dönmüştü. Üstelik de oraya ulaştığı aracı kendisi kullanmıştı.

İKİ BEYAZ MİDİLLİYLE DOĞUM GÜNÜ POZU

Kraliçe 2. Elizabeth'in gençlik yıllarından bu yana atlara olan tutkusu bilinen bir gerçek. Hatta geçen nisan ayında 96'ıncı doğum günü için bir manolya ağacının önünde iki beyaz midilli ile birlikte poz vermişti.

ÜÇ YIL ÖNCE SAĞLIĞI YERİNDEYDİ

2019 yılındaki Royal Windsor Horse Show'dan bir kare. Kraliçe, yarışmalara katılan atlarla yakından ilgilendi.

Haberin Devamı

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ BÜYÜK BİR TUTKU

Kraliçe 2. Elizabeth için at binmek gençliğinden hatta çocukluğundan beri büyük bir tutku. Büyük ölçüde konumu gereği erken yaşta at binme konusunda eğitim alan 2. Elizabeth'e, 1942 yılında henüz prenses olduğu sırada Kraliyet Muhafızları Albayı unvanı verilmişti. Genç Elizabeth, o dönemlerle bazı törenlerde at üzerinde geçide katılırdı. Bu unvanı son taşıyan kişi ise Kraliçe 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew oldu. 2017 yılında Kraliyet Muhafızları Albayı olan Andrew, adının karıştığı cinsel taciz davasından sonra bütün unvanlarıyla birlikte bu unvanı da bırakmak zorunda kalmıştı. Bu arada Andrew'nun bu görevi o dönemde ilerleyen yaşı nedeniyle bütün görevlerini bırakan babası Prens Philip'ten devraldığını da hatırlatalım. Edinburgh Dükü Prens Philip'e unvan 1975 yılında verilmişti.

Haberin Devamı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe'nin "epizodik hareketlilik sorunları" nedeniyle parlamento açılışına katılamayacağı belirtilmişti. Bu açıklamadaki "epizodik" yani "aralıklı hareketlilik sorunları" ise merak uyandıran kısım oldu. Doktorlara göre özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bu sorunun birçok nedeni olabilir. Bazen kasların güçsüzleşmesi, bazen eklemlerle ilgili sorunlar bazen de nörolojik bozukluklar, aralıklı hareketlilik sorunlarına yol açabiliyor. Geçen ay 96 yaşına giren Kraliçe'nin bunlardan hangisi yüzünden hareketliliğin kısıtlandığı Buckingham Sarayı tarafından net olarak açıklanmadı.

BUGÜN SÜRPRİZ YAPTI

Bu arada Kraliçe'nin bugün bir sürpriz yaptığını da hatırlatalım. Dünkü açılış törenine katılamayan Kraliçe 2. Elizabeth, bugün Royal Windsor Horse Show'a gitti. Şoförünün kullandığı otomobiliyle etkinliğe katılan Kraliçe'nin sağlıklı ve neşeli görüntüsü de dikkat çekti. Otomobilinin penceresini açan Kraliçe, yanına yaklaşanlarla da sohbet etti.