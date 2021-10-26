Kraliçe 2. Elizabeth artık yalnız gezemeyecek

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BAŞKA BİR AİLE ÜYESİ DAHA BULUNACAK

Yine geçen hafta hastanede bir gece geçirdiği belirtilen 2. Elizabeth, bundan böyle kraliyet görevlerine yalnız başına katılmayacak. Bunun yerine program hazırlanırken yanında kıdemli aile üyelerinden biri daha yer alacak.

HAFİF GÖREVLERİNE DÖNDÜ

Bu kısa aranın ardından Kraliçe 2. Elizabeth, Windsor Şatosu'ndaki konutundan online bağlantılarla daha hafif görevlerine döndü. Fakat kraliyet ailesi de son gelişmeler üzerine yeni bir çalışma modeline geçmeye hazırlanıyor. Böylece artık 95 yaşına gelen Kraliçe'nin önceden belirlenmiş bir programa katılamaması halinde oluşacak hayal kırıklığı da önlenmiş olacak.

BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kraliçe 2. Elizabeth, geçen pazar günü alışıldığı üzere kiliseye ayine gitmedi. The Times of London gazetesinin haberine göre Kraliçe'nin önümüzdeki günlerde katılması planlanan etkinliklerde yer alıp almayacağı ise şu anda belirsizliğini koruyor.

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BU YENİ BİR DURUM DEĞİL

Bazı kaynaklar da Kraliçe 2. Elizabeth'e bazı etkinliklerde diğer kıdemli aile üyelerinden birinin ya da birkaçının eşlik etmesinin alışıldık olduğunu savundu.

GEÇEN HAFTAKİ GEZİSİ İPTAL EDİLDİ

95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, geçen hafta doktorlarının önerisiyle çok sevdiği alkollü içkiyi hayatından çıkardı. Son olarak da yine doktorların önerisiyle bugün yapacağı Kuzey İrlanda gezisini iptal etti.

'YILIN YAŞLISI' ÖDÜLÜNÜ REDDETTİ

Bütün bunların yanı sıra Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili ilginç bir gelişme daha yaşandı. Yaşını almış insanlara yönelik içeriğiyle bilinen The Oldie dergisinin her yıl kayda değer kişilerin yaşam boyu başarılarını onurlandırmak için verdiği Yılın Yaşlısı Ödülü'ne bu yıl Kraliçe 2. Elizabeth'in değer görüldüğü açıklandı. Fakat Kraliçe, bir kez daha yıllara meydan okuyarak "İnsan hissettiği yaştadır" dedi ve ödülü geri çevirdi.

2022'DE TAHTTAKİ 70'İNCİ YILINI KUTLAYACAK

Önümüzdeki yıl tahttaki 70'inci yılını kutlamaya hazırlanan Kraliçe 2. Elizabeth, 95 yıllık ömrüne birçok mutlu, elbette acı ve sıkıntılı olaylar da sığdırdı. Ama son yıllarda hepsi birbiri ardına geldi. Torunu Harry'nin, karısı Meghan ve çocuklarını alıp ABD'ye taşınması, ortanca oğlu Andrew'nun adının taciz skandalına karışması ve hatta aleyhine dava açılması bunlar arasında. Belki de uzun ömründe yaşadığı en büyük acı kocası Prens Philip'in 100'üncü yaşını kutlamaya çok az bir zaman kala hayatını kaybetmesi oldu. Bütün bunlara rağmen pes etmeyen Kraliçe 2. Elizabeth, Philip'e son kez veda etmesinin üzerinden sadece 4 gün geçmişti ki görevine geri döndü. Kendisine değer görülen Yılın Yaşlısı Ödülü'nü kabul etmemesi de onun hayata karşı duruşunun simgelerinden biri.

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'İNSAN HİSSETTİĞİ KADAR YAŞLIDIR'

The Oldie dergisi yer yıl kayda değer yaşlı insanların yaşam boyu başarılarını onurlandırmak için "Yılın Yaşlısı Ödülü" veriyor. Dergi, bu yıl da ödülün Kraliçe 2. Elizabeth'e verilmesini kararlaştırdı. Fakat Kraliçe, "İnsan hissettiği kadar yaşlıdır" diyerek ödülü geri çevirdi. Kraliçe'nin sekreteri, dergiye hitaben yazdığı mektupta şu satırlara yer verdi: 'Majesteleri, insanın hissettiği yaşta olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Kraliçe, bu ödüle değer görülmek için ilgili kriterleri karşıladığını düşünmüyor ve daha hak eden birini bulacağınızı umuyor.' Mektubu, gazeteci Richard Palmer Twitter hesabından da paylaştı. Ayrıca mektubun bir fotoğrafı da The Oldie derginin son sayısında yer aldı.

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KRALİYET HAYRANLARI ÖVGÜYLE KARŞILADI

Mektup, kraliyet hayranları tarafından övgüyle karşılandı. Bir hayranı Kraliçe 2. Elizabeth'i "Edalı Kraliçe" olarak nitelendirirken, bir başkası "Hükümdarımız toplum içinde çok az şey söylüyor ama bir şey söylediğinde dinlemeye değer oluyor!" diye yazdı. Bir başkası da "Buna bayıldım! Sonuna kadar haklısınız, Majesteleri! Yaş bir sayıdan başka bir şey değildir!" sözleriyle görüşünü belirtti.

SEVDİĞİ ALIŞKANLIĞA VEDA ETTİ

Kraliçe 2. Elizabeth'in yıllara meydan okuduğu haberleri kamuoyunu meşgul ederken sağlığıyla ilgili başka gelişmeler de oldu. Doktorları, içkiyi seven Kraliçe'yi, sağlıklı ömrünü sürdürebilmesi için bu sevdasından vazgeçmeye çağırdı. Kraliçe Elizabeth’in insanların önünde pek içki içtiği görülmese de akşamları alkollü bir içecekle keyif yaptığı, yemeğinin yanında ve yatmadan önce de bu alışkanlığını sürdürdüğü biliniyor. Fakat, Buckingham Sarayı'ndan bir kaynağın verdiği bilgiye göre, artık kraliçenin hayatından "alkol çıktı".