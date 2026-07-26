Kral ve prensin savaşı çoktan başladı… Baba oğul artık ortak değil rakip oldu!

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Prens Harry geçtiğimiz günlerde memleketi İngiltere’ye giderken yanına karısı Meghan ve iki çocuğu Prens Archie ve Prenses Lilibet’i de almış, gizlice yapılan bu görüşmede yıllardır torunlarının hasretiyle içi yanan Kral Charles’ın en sonunda onlara kavuşarak büyük bir mutluluk yaşadığı söylenmişti.

Yıllar yılı ailesi hakkında söyledikleri yüzünden büyük tepki çeken Prens Harry bu son buluşmayla en sonunda halkın sempatisini kazanmayı da başardı söylenenlere göre…

Saraydan gelen son dedikodulara göre ise küs olduğu küçük oğluyla arasını düzeltme yoluna giren Kral Charles’ın arası bu aralar büyük oğluyla bozuk. Hem de iddialara göre bu gerginlik bir hayli büyük…

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Kral Charles'ın veliaht Prens William ile “gizlice savaş halinde” olduğu ve onu “Harry'den bile daha sinir bozucu bulduğu” iddia ediliyor.

Kral Charles'ın, Prens William ile hem kraliyet görevlerini içeren işler hem de kraliyet imajı konusunda özel olarak anlaşmazlık içinde olduğu ve bu görev ve aileyle ilgili gerginlikler artarken, hükümdarın artık veliahtı Prens William’ı Prens Harry'den daha sinir bozucu bulmaya başladığı söyleniyor.

77 yaşındaki Charles ve 44 yaşındaki William, uzun zamandır kraliyet ailesinin kalbinde yaşarken ortak ve birleşik bir cephe olarak sunuluyor ve görülüyordu ancak durum son zamanlarda tersine döndü.

Kanser tedavisi devam eden Kral Charles son 12 ayda 175 gün resmi görevlerde bulunurken, William'ın kamu programı bir dizi tatil ve sınırlı sayıda görünümle kesintiye uğradı.

Bu ortamda, 41 yaşındaki Prens Harry, Invictus Oyunları etkinlikleri ve Clarence House'da babasıyla yaptığı görüşmeyi de içeren dört günlük Birleşik Krallık ziyaretini yeni tamamladı ve kraliyet yorumcularına göre bu ziyaret halk tarafından beklenmedik bir şekilde olumlu karşılandı.

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Saray dinamikleri hakkında bilgi sahibi olan kraliyet gazetecileri bu gerginlik için "Kralın, özellikle kendi programının varisinin programıyla karşılaştırıldığında ne kadar yoğun olduğuna baktığında, kurumun ağırlığının büyük ölçüde omuzlarında olduğunu hissettiğine dair giderek artan bir his var. Ciddi bir hastalıkla mücadele ederken hâlâ önemli sayıda etkinliğe katıldığının son derece farkında ve bu tezat perde arkasında rahatsızlığa yol açmaya başladı.” yorumunu yapıyorlar.

William kraliyet görevlerine son derece sıkı sıkıya bağlıyken karısı Kate Middleton’ın kansere yakalanıp gördüğü tedavinin ardından iyileşmesiyle birlikte tüm enerjisini ailesine harcamaya başladı.

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Charles, William'ın çok ilgili ve aktif bir eş ve baba olma arzusunu gerçekten takdir ediyor olsa da kendisi geçmişte böyle bir baba olmadığı ve çocuklarını ihmal ettiği bilindiği için şimdi büyük oğlunun başka türlü davranarak kendi imajını zedelediğini düşünüyor.

"Kralın bakış açısından, rolü modern bir çağa uyarlamak ile monarşiye amacını veren sorumluluklardan geri adım atmış gibi görünmek arasında hassas bir denge kurmak gerekiyor. Charles tedavi ve iyileşme sürecini yönetirken bile zorlu bir çalışma programını sürdürdüğünü, William'ın kamuya yönelik taahhütlerinin ise bazen nispeten hafif göründüğünü fark ettiğinde, bu sadece bir programlama sorunundan daha fazlası haline geliyor ve gerçek bir gerilim kaynağı gibi hissettirmeye başlıyor."

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Kraliyet biyografi yazarı Tina Brown, Charles'ın mevcut kızgınlığının çok küçük oğlundan ziyade varisine yönelik olduğunu öne sürüyor ve "Bana söylendiğine göre, kral şu ​​anda savurgan Harry'den çok büyük oğlu ve varisine kızgın. Bir şekilde, William'ın ebeveynlik özverisi her zaman kralın kendi babalık eksikliklerine yönelik örtük bir eleştiri gibi görünüyor." diyor.

Brown, William'ın son dönemdeki programı ile Kral'ın taahhütleri arasındaki zıtlığı "Ve son yedi ayda beş onaylanmış aile tatilinden sonra, William'ın dönüşünün ilk haftası iki etkinlikle doluydu: Kadınlar Rugby Dünya Kupası grup maçına baba-kız gezisi ve Doğal Tarih Müzesi'nin yeni bahçelerinde bir gezinti. Charles, kanserle mücadelesine rağmen, son 12 ayda 175 gün resmi görevler yerine getirdi." sözleriyle anlatıyor.

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Brown ayrıca, Harry'nin son ziyaretinin, William'ı rahatsız edebilecek şekillerde, İngiltere'deki imajının başarılı bir "sıfırlanması" anlamına geldiğini savundu ve "Sonunda Prens Harry doğruyu buldu, bu da ağabeyi Galler Prensi için kötü haber. Beş yıl boyunca öfke ve hiddet saçtıktan sonra, kızıl saçlı mızmız sonunda kraliyet ailesinin halkın coşkusunu kazanmak için yapması gereken tek şeyin İngiltere'de dolaşmak ve gülümsemek olduğunu anladı." dedi.