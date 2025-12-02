Kral kardeşi olmak onu kurtaramadı… Ağabeyinin öfkesi dinmiyor! Son hamle de geldi: Adı tarihten silinecek

Haberin Devamı

Ancak kısa bir süre önce yapılan bu hamleler yeterli olmadı, Kral Charles aile adını kirleten kardeşi Andrew’dan hıncını alamadı ve onu verdiği son emirle birlikte bir kez daha küçük düşürdü.

VERDİĞİ CEZALAR YETMİYOR!

Kral Charles, son kraliyet unvanını da elinden alarak bir zamanlar Prens Andrew olarak anılan kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'a son bir darbe daha vurdu…

İngiliz resmi kayıtlarından Gazette'de yayınlanan bir açıklamaya göre, rezil olan kraliyet mensubunun Dizbağı Nişanı da (Order of the Garter) dün ağabeyi Kral Charles tarafından iptal edildi.

Açıklamada, "KRAL, Andrew Albert Christian Edward MOUNTBATTEN-WINDSOR'ın 23 Nisan 2006 tarihli Dizbağı Nişanı ve En Asil Şövalye Yoldaşı olarak atanmasının iptal edilmesini ve iptal edilmesini ve adının söz konusu Nişan'ın Sicilinden silinmesini emretti" ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

ELİNDE KALAN SON ONURU DA SÖKÜP ALIVERDİ

Resmi açıklamaya göre Andrew'un Kraliyet Victoria Nişanı ve Büyük Haç Şövalyeliği de pazartesi günü iptal edildi. Bu hamle 65 yaşındaki eski York Dükü'nün, merhum pedofil Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle Ekim ayında "prens" unvanının elinden alınmasının ve Kraliyet Locası'ndaki evinden kovulmasının ardından geldi.

Dizbağı Nişanı, İngiltere Kralı III. Edward tarafından verilmeye başlanan en prestijli Birleşik Krallık şövalye nişanıdır ve İngiltere'nin koruyucu azizi olan Saint George'a adanmıştır. Dizbağı Nişanı, ilk olarak 1348'de İngiltere Kralı III. Edward tarafından verilmeye başlanmıştır ve böylece de şu anda verilen en eski ve yüksek nişan olarak bilinmektedir.

Böylece 30 Ekim’de elinden prenslik unvanıyla birlikte kraliyet konutu da alınan Andrew taşıdığı geri kalan tüm kraliyet unvan ve nişanlarını da kaybetmiş oldu.

"KENDİ İNKAR ETSE DE BİZ HAREKETE GEÇMEK ZORUNDA KALDIK"

Kral Charles kardeşi Andrew’nun evini elinden alırken saray tarafından "Kraliyet Locası'ndaki kira sözleşmesi, bugüne kadar kendisine ikametine devam etmesi için yasal koruma sağladı. Kira sözleşmesinin feshedilmesi için resmi bir bildirim yapıldı ve kendisi alternatif bir özel konuta taşınacak. Kendisine yöneltilen iddiaları reddetmeye devam etmesine rağmen, bu kınamalar gerekli görülüyor. Majesteleri, düşüncelerinin ve en büyük sempatilerinin her türlü istismarın mağdurları ve kurtulanlarıyla birlikte olduğunu ve olmaya devam edeceğini açıkça belirtmek ister." şeklinde bir açıklama yapılmıştı.

Haberin Devamı

Andrew’a kral ağabeyi tarafından verilen en büyük ceza onun lüks konutunu ve saray tarafından bağlanan maaşı elinden almasıyla birlikte yıllardır taşıdığı Prens unvanıyla birlikte taşıdığı York Dükü, Inverness Kontu, Baron Killyleagh ve Kraliyet Altesleri gibi diğer soyluluk unvanlarını elinden alması oldu.

TÜM ÖMRÜNÜ ÇALIŞMADAN LÜKS İÇİNDE YAŞAYARAK GEÇİRMİŞTİ

Böylece tüm kraliyet ailesi üyeleri gibi orduda görev yapmak dışında hayatında hiç çalışmamış ve doğuştan getirdiği unvanla tüm hayatını bir eli yağda bir eli balda geçirmiş olan Andrew artık sahip olduğu her şeyi kaybetmiş durumda.

Haberin Devamı

Epstein’in kurbanlarından Virginia Giuffre, 2014 yılında, Epstein'ın baş ortağı Ghislaine Maxwell ile ilgili mahkeme dosyalarında reşit değilken Andrew'nun kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu iddia etmişti.

En sonunda 2021'de New York'ta açtığı davada Andrew'u cinsel istismar ve darp ile resmen suçladı.

ANNESİ ONU BİR KEZ KURTARDI AMA AĞABEYİ HİÇ ACIMADI

Andrew önce Giuffre ile hiç görüşmediğini söyledi ve birlikte çektikleri meşhur fotoğrafın dijital olarak üretildiğini öne sürdü ancak ikili bir yıl sonra mahkeme dışında bir anlaşmaya vardılar.

Haberin Devamı

O zaman hâlâ hayatta olan annesi Kraliçe Elizabeth “en sevdiğim çocuğum” dediği Andrew için devreye girmiş ve mahkeme yapılmadan çok yüklü bir tazminat ödeyerek oğlunun anlaşma yapmasına aracı olmuştu.

Virginia Giuffre hukuk mücadelesi devam ederken, bu yılın başlarında intihar ederek hayatını kaybetti.