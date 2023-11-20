Kral, iki oğlunun arasında kalacak... 'Ya onlar ya biz!"

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Dünyanın adım adım hatta düğün kısmını canlı yayınlarla takip ettiği bu peri masalının bir kâbusa dönüşmesi ise çok uzun sürmedi. 2020’de, oğulları Prens Archie doğduktan sonra İngiltere’yi terk eden Prens Harry ve Meghan Markle kraliyet ailesine de sırtlarını döndü.

Ama ne dönmek! Son üç senedir Sussex Dükü Harry ve Sussex Düşesi Meghan’ın ağzından çıkan her söz adeta aileye, Kral Charles’a, eşi Camilla’ya, öz ağabeyi William’a ve onun eşi Kate Middleton’a saplanan birer hançere dönüştü. Kraliyet ailesinin her yeni yıl zamanı bir araya geldiği geleneksel tatil bu yıl büyük sürprizlere gebe olabilir

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DOĞUM GÜNÜNÜN ARDINDAN ŞİMDİ DE YENİ YIL TELAŞI BAŞLADI

Artık sadece kraliyet görevlerinden ayrılmakla kalmayıp aile tarafından da dışlanan Harry ve Meghan aslında bunda bir engel olmasa da aile için davet ve kutlamalara da çağırılmıyorlar. Çift son olarak Kral Charles’ın 75. yaş günü kutlamalarına değil katılmak davet bile alamamışlardı.

Oysa ABD’ye gittikleri zaman sahip oldukları kamuoyu desteğinin zerresine bile artık sahip olmayan Harry ve Meghan’ın zor durumda… Ve içine düştükleri bu halden kurtulmak için özür dilemek ve geçmişe sünger çekmek de dahil her yolu denemeye çalıştıkları ya da kısa süre sonra çalışacaklarına dair iddialar giderek güçleniyor.





DOĞUM GÜNÜNDE AMERİKA’DAKİ TORUNLARINDAN ÖZEL ŞARKI

Bunun son örneği de Sussex’lerin Kral Charles’ı doğum gününde aramaları ve bununla da yetinmeyip onu uzun zamandır görmediği iki torunu Archie ve Lilibet’le video araması sayesinde görüştürmeleri oldu. Basına yansıdığı kadarıyla küçük prens ve prenses aslında hiç tanıyamadıkları kral dedelerine şarkı bile söylemişler.

Sadece İngiltere’de değil Markle’ın memleketi Amerika’da bile kendilerine verilen desteği kaybeden çiftin gerçekte geri dönmek istediği uzun süredir dillendiriliyor. Özellikle de Prens Harry’nin bu “kaçıştan” epeydir pişman olduğu ileri sürülüyor. Yaklaşan Noel ve yılbaşı kutlamaları ise ailenin istenmeyen parçaları Harry ve Meghan için büyük bir fırsat sunabilir. Kraliyet ailesinin Sandringham'daki şatosu 1988'den 2020'ye kadar hep Kraliçe Elizabeth tarafından Noel buluşmaları ve tatilleri için kullanıldı... 2020'den sonra araya koronavirüs pandemisi girince bu gelenek rafa kalkmış olsa da aile geçen yıl da Elizabeth'in anısına Sandringham'daydı

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ÖZÜR DİLEMEK VE HER ŞEYİ UNUTMAK MÜMKÜN MÜ?

Sussex Dükü ve Düşesinin yıktıkları köprüleri baştan kurmaya hevesli oldukları ve bayram tatili için Majesteleri Charles’tan gelecek daveti dört gözle bekledikleri söyleniyor. Şayet kral asi oğlunu eve çağırırsa o da özür dileyip her şeyi unutmaya hazır…

"Ya onlar ya biz!"

Kraliyet kaynakları ise Harry ve Meghan’ın aslında hem Kraliçe Elizabeth hem de Kral Charles'tan yaz aylarında Balmoral'da aileye katılmaları için davet aldıklarını ancak 2018'den beri ziyaret etmemeyi tercih ettiklerini belirtti. Hal böyle olunca da akıllara bu ani çark edişle ilgili sorular geliyor. Çift Spotify gibi bazı ticari anlaşmalarının ellerinden kayıp gitmesi ve ABD'de çok izlenen South Park ve Family Guy gibi dizlerde alay konusu olduktan sonra mı pişman oldular?

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“ONLAR VARSA BİZ YOKUZ!”

Öte yandan Charles küçük oğlunu affetmeye hazır gibi görünse ve dağılan ailesini toplamaya çalışsa da ortada William ve Kate gerçeği var… Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton, Harry ve Meghan’ın suçlamalarından en büyük payı almışlardı. Ve söylenenlere göre kardeşine öfkesi dinmeyen William bir daha onunla asla yüz yüze bile gelmemeye epey kararlı. Aynı şey küskün eltiler Kate ve Meghan için de geçerli.

“ARTIK SIZLANMAKLA BİR ŞEY ELDE EDEMEYECEKLERİNİ ANLADILAR”

Hal böyle olunca Charles’ın Harry ve Meghan’ı Sandringham’daki geleneksel kraliyet ailesi Noel ve yeni yıl kutlamalarına davet etmesi büyük bir sorun yaratacak. Çünkü Harry ve Meghan af dilemek ve aileye geri dönebilmek için Sandringham’a giderlerse bu kez de William ve Kate oraya asla ayak basmayacak.

Kraliyet çevrelerindeki genel kanıya göre Harry ve Meghan artık "aile ve ne kadar eziyet çektikleri hakkında sızlanmanın" bir işe yaramadığını anladılar

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Üstelik Harry ve Meghan sadece William ve Kate ile değil Kraliçe Camilla ve diğerleriyle de iyi ilişkiler içinde değiller. Üstelik bu buluşmada yaşanabilecek en ufak bir terslik ya da kavga ailenin basına çok kötü bir şekilde malzeme olmasına sebep olacak. Gazeteler şimdiden "Harry ve Meghan, Kraliyet Ailesi'nin bir üyesi olmanın ne kadar berbat bir şey olduğu konusunda sızlanmanın o kadar da iyi bir strateji olmadığını fark ettiler” başlıkları atmaya başladılar bile.

CHARLES BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURMAK İSTİYOR

Kraliyet kaynakları "Sandringham çok büyük bir yer olmadığı ve tüm geniş aile için çok fazla yer olmadığı için Noel planları normalde şimdiye kadar kesinleşmiştir" derken Kral Charles’ın da bu zorlu durumdan bir taşla iki kuş vurarak sıyrılmak istediğini düşünüyor.

Charles bir yandan küs olduğu oğluyla barışıp bir yandan da tahtını devredeceği oğlu William'la arayı bozmamaya çalışacak

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Bu plana göre Charles Harry ve Meghan'ı, ailenin Norfolk'taki kır evleri Anmer Hall'a çağıracak ve yeni yılda – şayet gelirlerse – orada olmalarını sağlayacak. William ve Kate ise her zamanki gibi Sandringham’da olacaklar. Böylece kral küs olduğu oğluna zeytin dalı uzatmış olacak. Bir yandan da varisi William’ı kızdırmamış olacak. İki kardeşin bir araya gelmesiyle oluşabilecek bir skandalın da böylelikle önüne geçilecek.