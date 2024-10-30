Kral Charles'ı bile kıskandırmıştı: Karısından çoktan boşanmış, iş arkadaşıyla nişanlandı

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Eğer bu sözler size inanılmaz geliyorsa, bakışlarınızı İngiltere'nin başkenti Londra'ya bir çevirin. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini göreceksiniz.

Çünkü orada yaşayan bir yakışıklı adam, son iki yıldır bütün dünyanın hayranlık dolu bakışlarını üzerinde topluyor.

Üstelik bunun için özel bir çabası bile olmadı. Hatta görevi de bunun tam tersini gerektiren türdendi.

Ama fiziksel avantajı sayesinde, tabii ki görevinin de yardımıyla milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Üstelik bununla kalmadı, Hollywood yıldızlarıyla bile kıyaslandı.

İşin gerçeği bu duruma hiç alışkın olmadığı için çareyi gözlerden uzak kalmakta, yani daha geri planda bir görev talep etmekte buldu.

Tabii bu arada hayatında bir değişiklik de oldu... Daha doğrusu medeni halinde. Yıllardır evli olduğu karısından ayrılıp yeni bir aşka yelken açtı. Sonunda bu aşkı tamamına erdirmek için ilk adımı bile attı.

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İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ ONU ÜNLÜ ETTİ

Bu sözünü ettiğimiz kişi İngiliz kraliyet ailesinin en göz önünde çalışanlarından biri.

Daha Kraliçe 2. Elizabeth döneminde herkesin dikkatini çekti ama asıl şöhretini de Britanya Kralı Charles'a borçlu

Zaten onu üniformalı ya da üniformasız takip edenler hemen Yarbay Jonathan Thompson'dan söz ettiğimizi anladı bile.

Kral Charles'ın emir subayı olan Thompson, son dönemde öylesine dikkat çekti ki dünyanın dört bir yanındaki hayranları tarafından "Buckingham Sarayı'ndaki George Clooney" olarak ilan edildi bile.

İŞ ARKADAŞIYLA AŞK YAŞIYORDU... SONUNDA ONUNLA NİŞANLANDI

Bu kadar ilgi çekince Thompson'ın özel hayatı da hep merak konusu oluyordu.

Yarbay, bir süre önce çalışma arkadaşlarından biriyle el ele görüntülenince herkes "Şöhreti bulunca karısını bıraktı" yorumunu yaptı. Fakat işin aslı önceki gün yapılan bir duyuruyla ortaya çıktı.

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Oradan anlaşıldığına göre Jonathan Thompson, karısından iki yıl önce ayrıldı. Bir yıldır da kendisi gibi İngiliz kraliyet ailesi için çalışan Olivia Lewis ile birlikte. Şimdi de onunla nişanlandı!

Çift bir süre önce Londra sokaklarında el ele yürürken objektiflere takılmıştı.

Thompson ile Lewis'in nişanı resmi olarak da duyuruldu. Yapılan resmi açıklamada Johnny ile Olivia'nın evlilik yolunda ilk adımı attığı konusunda kamuoyu bilgilendirildi.

YOKLUĞU HEMEN FARK EDİLDİ

Yarbay Jonathan Thompson, özellikle de Kraliçe 2. Elizabeth'in son dönemlerinde ve ölümünde dikkat çekti.

Ardından da Kral Charles'ın yanından ayrılmaz oldu. Fakat sonra birden ortadan kayboldu. Bunun nedeni de bir süre sonra ortaya çıktı zaten. Thompson, daha üst düzey ama daha az görünür olacağı bir göreve terfi ettirilmişti.

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Bundan böyle Kral Charles ile Kraliçe Camilla ile çok özel görevlerde bir araya gelecek.

Onun görevindeki bu değişikliğin nedenlerinden biri Thompson'ın böylesine göz önünde bulunmaktan rahatsız olması. Bu yüzden de fazla dikkat çekmeyeceği bir görev onun da hoşuna gitti.

The Times Gazetesi'ne konuşan Buckingham'a yakın bir kaynak, Jonathan Thompson'ın yine Charles ile birlikte çalışacağını ama eskisi kadar göz önünde olmayacağını söyledi.

Peki 40 yaşındaki bu asker neden dünya kamuoyunun bu kadar çok ilgisini çekti derseniz bunun en önemli ve belki de tek nedeni uzun boyu, yakışıklı fiziği ve üniforması içinde sergilediği çekici görüntü.

Sosyal medyada onun hakkında yazan hayranlarına bakılırsa yüzündeki tebessüm de Yarbay Thompson'ın bu kadar ilgi çekmesinin nedenlerinden biri.

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KRAL'IN ONU KISKANDIĞI BİLE SÖYLENDİ

Bu arada hatırlatalım ki Charles'ın bir numaralı emir eri olan Yarbay Thopmson'ı hayranları en çok bu üniforma içinde beğeniyor.

İskoçlara özgü üniformasını çıkarıp takım elbise giydiğinde ise daha normal bir görünüme sahip oluyor.

Thompson'ın bu kadar öne çıkmasının ardından sosyal medyada Kral Charles'ın onu yakın zamanda geri plana alacağı da esprili bir şekilde dile getiriliyordu.

Buna gerekçe olarak da Kral'ın, yanında kendisinden daha fazla dikkat çeken birini istememesi gösteriliyordu. Bu son gelişmenin ardından bu konunun bir kez daha gündeme geldiğini buraya not edelim.

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Bir süredir kraliyet gözlemcilerinin mercek altına aldığı 40 yaşındaki Jonathan Thompson ölümüne kadar Kraliçe 2. Elizabeth'in kişisel hizmetinde çalıştı. O dönemde Charles ile Camilla'nın çıktığı Yunanistan gezisinde de onların yanından ayrılmadı.

TARİHİ OLAYLARIN TAM ORTASINDA

Arkadaşlarının "Johnny" diye çağırdığı Jonathan Thompson, Kral 3. Charles'ın bu unvanla kamuoyu karşısına çıktığı ilk etkinlikte de onun yanı başındaydı. Bu tören yürüyüşünden bir gün sonra Başbakan Liz Truss'ı, Thompson Kral'a takdim etti.

Charles, St. James's Sarayı'nda tarihi imzasını atarken de hemen onun yanı başındaydı. Hatta Charles'ın, sinirli hareketlerle masadaki kalemliğin kaldırılmasını istediği o anlarda da sakin bir şekilde onun isteğini yerine getirdi.

Özetle Jonathan Thompson, bir anda kendini tarihi olayların en yakın tanıklarından biri olarak buldu.

KARISINDAN BOŞANDI... ARTIK YENİ BİR NİŞANLISI VAR

İskoçya 5'inci Tabur Kraliyet Alayı'ndan Yarbay Jonathan Thompson'ı bugüne kadar bütün dünya üniformasıyla gördü. Yakışıklı görüntüsüyle dikkat çeken Thompson'ın medeni durumu da bir o kadar merak konusuydu.

İşte dünya çapında bir tür şöhret elde edince bu durumda da bir değişiklik oldu. Thompson, 2010 yılından bu yana pazarlama müdürü Caroline Thompson ile evliydi. Fakat bir süre önce evliliğini bitirdi ve bir başka genç kadınla sokaklarda el ele gezerken görüntülendi.

Jonathan Thompson bir süredir 33 yaşındaki halkla ilişkiler uzmanı Olivia Lewis ile birlikteydi.

Yakışıklı binbaşının yeni nişanlısının Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile birlikte çalıştığını hatırlatalım. Belli ki dünyanın beğeni dolu bakışlarını üzerinde toplayan Binbaşı Thompson, aşkı da çalıştığı yerde buldu.

EKONOMİ VE POLİTİKA OKUDU

Jonathan Thompson, 2004 yılında Aberystwyth Üniversitesi'nden ekonomi ve politika diploması alarak mezun oldu. 2006 yılında da orduya katıldı.

Herkes onun İskoçya doğumlu olduğunu düşünse de Thompson, Northumberland'da dünyaya geldi ve ailesiyle birlikte Surrey de yaşıyor. Yakışıklı Yarbay'ın önde gelen hobileri ise rugby oynamak ve dağcılık.