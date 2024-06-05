Hiç annesine benzememiş... Kral ağladı, karısı ağladı

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Ama ondan sonra gelen kuşaklar hiç de öyle değil gibi... Çünkü Kral Charles ile Kraliçe Camilla bugün katıldıkları bir törende duygularına teslim oldu, gözyaşlarını saklama gereği bile duymadı.

Hatta Charles bir ara kendisine yönelen kameralar sanki hiç yokmuş gibi büyük beyaz mendilini bile çıkarıp bir yandan gözyaşlarını, diğer yandan da burnunu sildi.

İngiltere Kralı Charles ise Kraliçe Camilla'nın böylesine gözyaşlarına boğulmasının nedeni ise yaşadıkları bir ailevi sorun değildi.

Çift, bugün İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefik Güçler'in 6 Haziran 1944'te başlattığı Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü için düzenlenen etkinliğe katıldı.

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Portsmouth'ta gerçekleşen etkinlikte, gencecik bir asker olduğu o dönemde çıkarmada görev alan bir gazinin anlattıkları karşısında gözyaşlarını tutamadı Camilla ile Charles.

Önce Camilla'nın gözleri doldu ve kelimenin tam anlamıyla taştı. Ardından da Charles, yaşadığı duygu yoğunluğu karşısında kendini tutamadı.

Camilla gözlerindeki yaşlara rağmen biraz daha soğukkanlı görünürken, Charles mendilini çıkarıp gözyaşlarını sildi.

Onları bu kadar yoğun duygulara yönelten ise eski bir Kraliyet Donanması askeri olan Eric Bateman'ın Normandiya Çıkarması'na dair anlattıkları oldu.

Emektar asker o sırada yaşananları, arkadaşlarını nasıl kaybettiğini anlatırken Kral Charles ile Kraliçe Camilla da gözyaşlarını tutamadı.

Kral Charles törende yaptığı konuşmada "Bugün ve yaşamlarımız boyunca duyduğumuz cesaret, dayanıklılık ve dayanışma hikayeleri bizi etkilemekten, ilham vermekten ve o büyük savaş zamanı kuşağına neler borçlu olduğumuzu bize hatırlatmaktan geri kalmıyor" dedi.

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Törende Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın yanı sıra ilk sıradaki veliahtı ve büyük oğlu Prens William da yer aldı.