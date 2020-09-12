Ivana Sert kozmetik şirketine dava açtı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; Ivana Sert, Adnan Akat Kozmetik şirketiyle aylık 17 bin 500 lira karşılığında parfüm ve makyaj malzemelerinde “Ivana Sert For You” markasının kullanılması için anlaşma imzaladı. İddiaya göre aradan aylar geçmesine rağmen şirket üretime geçmedi, taahhüt ettiği 2 milyon liralık yatırımı da yapmadı.



Bunun üzerine Ivana Sert 17 bin 500 liranın 10 ay üzerinden hesaplanarak ödenmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini bildirdi. Noterden cevap veren şirket de Sert’in sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürdü. Davalı şirket ayrıca Sert’in sözleşmeyi feshettiğini ve 500 bin lira cezai şart parasını ödemesi gerektiğini iddia etti.







BİLİRKİŞİ ‘ŞİRKET HAKSIZ’ DEDİ

Ivana Sert’in avukatı, “Davalı şirket Ivana Sert’e 35 ay taksit üzerinden 737 bin lira daha ödemelidir. 2 milyon liralık yatırımı yapmadığı için Ivana Sert zarar etmiştir. Şimdilik 15 bin liranın tahsilini istiyoruz” dedi. Şirketin avukatı ise cevap dilekçesinde davanın reddini istedi:

◊ “Şirket, ‘Ivana Sert For You’ için koku ve şişe tasarlamıştır. Ancak davacı, ürünün piyasaya çıkmasını geciktirmiştir. Kendisine gösterilen şişelerde sürekli kusur bulmuştur. Başka şirketin reklamında oynamıştır.” Öte yandan bilirkişi raporunda da şirketin haksız yere sözleşmeyi feshettiği belirtildi.