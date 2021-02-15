Köyde karantina

Burcu Kara, ailesiyle beraber Bursa’nın İznik ilçesine gitti. Hafta sonunu geçirdikleri köyde zeytin de toplayan oyuncu, fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı: “Karantinaya köyde girdik bu sefer. Zeytin ayıklamaya geldik bahaneyle. Herkes bağlarda çalışıyor. Her bulduğumuz ağaca, hayvana dokunuyoruz, bizden mutlusu yok. O kadar kutsal ve kıymetli bir bitki ki zeytin, çöpü bile yok neredeyse. Biz de kesilen dallardan arabaya atıp, çay yapacağız akşamları.”

Kamp keyfi



Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yeni aldıkları karavanda kızları Su ile tatil yapıyor. Çift, geçtiğimiz hafta sonu karavanlarında Aslı Tandoğan ve ailesini ağırladı. Doğayla iç içe huzurlu bir hafta sonu geçirdiklerini söyleyen Aslı Tandoğan, “Ruhumuz dinlendi” yorumunu yaptı.

Kayağa gitti

Ebru Şancı da hafta sonu evinde kalmak istemedi, çocuklarını alıp Uludağ’a gitti. Ünlü manken, zirvede verdiği pozları Instagram sayfasında paylaştı.





