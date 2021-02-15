Köyde karantina
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, ünlü isimler o günlerde dört duvar arasında kalmak yerine doğaya kaçmayı tercih ediyor.
Burcu Kara, ailesiyle beraber Bursa’nın İznik ilçesine gitti. Hafta sonunu geçirdikleri köyde zeytin de toplayan oyuncu, fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı: “Karantinaya köyde girdik bu sefer. Zeytin ayıklamaya geldik bahaneyle. Herkes bağlarda çalışıyor. Her bulduğumuz ağaca, hayvana dokunuyoruz, bizden mutlusu yok. O kadar kutsal ve kıymetli bir bitki ki zeytin, çöpü bile yok neredeyse. Biz de kesilen dallardan arabaya atıp, çay yapacağız akşamları.”
Kamp keyfi
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yeni aldıkları karavanda kızları Su ile tatil yapıyor. Çift, geçtiğimiz hafta sonu karavanlarında Aslı Tandoğan ve ailesini ağırladı. Doğayla iç içe huzurlu bir hafta sonu geçirdiklerini söyleyen Aslı Tandoğan, “Ruhumuz dinlendi” yorumunu yaptı.
Kayağa gitti
Ebru Şancı da hafta sonu evinde kalmak istemedi, çocuklarını alıp Uludağ’a gitti. Ünlü manken, zirvede verdiği pozları Instagram sayfasında paylaştı.
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