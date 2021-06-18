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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 18.06.2021 - 07:46 | Son Güncelleme:

Köyceğizspor sahada... Arda Turan, Yılmaz Erdoğan ve Rodin futbol maçı yaptı

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Köyceğizspor sahada... Arda Turan, Yılmaz Erdoğan ve Rodin futbol maçı yaptı

Milli futbolcu Arda Turan, Türkiye’nin Euro 2020’de Galler ile maçının olduğu gün, Yılmaz Erdoğan’ın Köyceğiz’deki çiftliğinde sahaya çıktı.

Arda Turan,maçta Yılmaz Erdoğan, oğlu Rodin Erdoğan ve Ersin Korkut’la aynı takımda yer aldı. Erdoğan’dan forvette kalmasını isteyen Turan, ünlü oyuncuya “Hocam enerjini ileri geri yaparak harcama, sen bize ileride diri lazımsın” diyerek takıldı.

Köyceğizspor sahada... Arda Turan, Yılmaz Erdoğan ve Rodin futbol maçı yaptı


Turan, maç sırasında verdiği ara paslarla Rodin’i de bir gol makinesine dönüştürdü. Ünlülerin takımı, maçta rakiplerine fark attı. Ekip, heyecanlı karşılaşma sonrası Yılmaz Erdoğan’ın evinde milli maçı izledi.

Köyceğizspor sahada... Arda Turan, Yılmaz Erdoğan ve Rodin futbol maçı yaptı



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