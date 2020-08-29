Köy okuluna Bergüzar kütüphanesi

Korel’in sevenleri, onun adına bir köy okuluna kütüphane yaptırdı. Haberi alınca çok duygulanan ünlü oyuncu, “Bergüzar Korel Kütüphanesi”nin görüntülerini sosyal medyada paylaşarak hayranlarına teşekkür etti: “Her doğum günümde sizlerin sayesinde bir kez daha dünyaya geliyorum sanki. Umut doluyorum. Şükrediyorum. Minnet duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Varlığınız kendimi hep daha güçlü ve mutlu hissetmeme sebep. Çok seviyorum her birinizi.”