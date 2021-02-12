Arkadaşlık aşka dönüştü: Uzun uzun bakışıp el ele tutuştular

GECE GEZMESİ

41 yaşındaki Kardashian ile 45 yaşındaki müzisyen Travis Barker, önceki gece çıktıkları yemekte görüntülendi. Los Angeles'ta bir restoranı giden çift, masada oturup sohbet ederken gözlerini birbirlerinden alamadılar.





EL ELE TUTUŞUP BAKIŞTILAR

Kardashian ve Barker, zaman zaman da ilk aşkını yaşayan gençler gibi masada el ele tutuşup birbirlerinin gözlerinin içine bakarak sohbet etti. Kourtney Kardashian ve Travis Barker, görüntülendiklerini fark etmelerine rağmen buna çok aldırış etmediler.





İKİSİ DE DERİ CEKET GİYDİ

Kardashian- Jenner ailesinin en sakin üyelerinden biri olarak tanınan Kourtney Kardashian ile Blink 182 grubuyla tanınan Travis Barker'ın tepeden tırnağa siyahlar giydiği ve görünümlerini de deri ceketlere tamamladığı görüldü.





ESKİ İLİŞKİSİNDEN ÜÇ ÇOCUK SAHİBİ

Çifte yakın bir kaynağın People dergisine anlattığına göre Kardashian ve Barker birbirlerini çok uzun zamandır tanıyordu. Kardashian, uzun süre birlikte olduğu Scott Disick ile ilişkisinden üç çocuk annesi.

ESKİ EVLİLİĞİNDEN İKİ ÇOCUĞU VAR

Travis Barker da ilk evliliğini Melissa Kennedy ile, ikinci evliliğini Shanna Moakler ile yaptı. Barker iki çocuk babası. Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın yeni bir aşk yaşamalarına rağmen önceliği çocuklarına verdiği belirtildi.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Çifte yakın bir kaynağın anlattığına göre her ikisi de bazen tek başlarına bazen de birlikte çocuklarına vakit ayırıyorlar. Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın birbirleriyle yıllardır arkadaş olmanın da getirdiği avantajla iyi geçindiği de belirtildi.





KRIS JENNER'IN EVİNDE HAFTA SONU BULUŞMASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Kardashian ile Barker'ın ilişkişi yaklaşık bir aydır sürüyor. Bu romantik ilişki ilk olarak geçen ay, Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın evinde geçirdikleri bir hafta sonunda ortaya çıkmıştı.