Kötü şöhretli evi elden çıkardı: 'Taciz odası' da orada

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ev alacaklar dikkat Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimiEv alacaklar dikkat! Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimi#Faiz İndirimi
Almanya bu skandalı konuşuyor Hükümet harekete geçti, hemen istifa etti...Almanya bu skandalı konuşuyor! Hükümet harekete geçti, hemen istifa etti...#Aşı
Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrıKripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?#Volfram Küpleri
Bakanlık harekete geçti Araç ithalatında önemli gelişmeBakanlık harekete geçti! Araç ithalatında önemli gelişme#Paralel Araç İthalatı
Müslümeden kahreden haber Türkiyeyi yasa boğdu: Ailesi ifade için karakola götürüldüMüslüme'den kahreden haber! Türkiye'yi yasa boğdu: Ailesi ifade için karakola götürüldü#Müslüme Yağal
Yol verme kavgasında ortalık karıştı Sosyal medyada tepki yağdı, kendini böyle savunduYol verme kavgasında ortalık karıştı! Sosyal medyada tepki yağdı, kendini böyle savundu#Kavga
Devlet başkanından bomba itiraf Dünyanın konuştuğu iddia gerçek çıktı...Devlet başkanından bomba itiraf! Dünyanın konuştuğu iddia gerçek çıktı...#Belarus
Akın akın geliyorlar Hafta sonu 12 bin kişi...Akın akın geliyorlar! Hafta sonu 12 bin kişi...#Edirne
Divanda gergin anlar Fikret Orman kürsüye çıktı ve...Divan'da gergin anlar! Fikret Orman kürsüye çıktı ve...#Beşiktaş
Bu nasıl soru Eşinizi öpebilir miyimBu nasıl soru! Eşinizi öpebilir miyim?#Altın Fiyatları
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’ #İntihar
Resmi Gazetede yayımlandı Dev banka geri dönüyorResmi Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor#Resmi Gazete
Fikret Ali 2 yaşında Fikret Ali 2 yaşında!#Hazal Kaya
Kötü şöhretli evi elden çıkardı: Taciz odası da oradaKötü şöhretli evi elden çıkardı: 'Taciz odası' da orada#Marilyn Manson
Aralık listeleri güncellenecek İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleriAralık listeleri güncellenecek! İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleri#Otomobil
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Kötü şöhretli evi elden çıkardı: 'Taciz odası' da orada

#Marilyn Manson#Dita Von Teese#Brian Hugh Warner
Kötü şöhretli evi elden çıkardı: Taciz odası da orada

Kısa bir süre önce adı taciz iddialarıyla gündeme gelen ünlü müzisyen 'kötü şöhretli' evini elden çıkardı. Kurbanı olduğunu iddia edenlerden birinin "taciz odası" diye nitelendirdiği odanın da bulunduğu evi kimin satın aldığı ise açıklanmadı.

Haberin Devamı

EVİN YENİ SAHİBİ AÇIKLANMADI
Müzisyen Marilyn Manson, Hollywood Hills'te bulunan "kötü şöhretli" evini sattı. Manson'ın  1 milyon 750 bin dolara satışa çıkardığı evi, 1 milyon 853 bin dolara alıcı buldu. Gerçek adı Brian Hugh Warner olan Marilyn Manson, oyuncu Esme Blanco'nun kendisine karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açtığı dönemde evini satışa çıkarmıştı. Bu olay nedeniyle kötü bir şöhreti olan evin yeni sahibi ise açıklanmadı.

Kötü şöhretli evi elden çıkardı: Taciz odası da orada

'TACİZ ODASI' DİYE TANIMLAMIŞTI
ABD'de bazı yayın organlarına göre bu ev, Manson'ı tacizle suçlayan genç şarkıcı Phoebe Bridgers'ın kötü anılarının bulunduğu aynı ev. Henüz 19 yaşındayken hayranı olduğu Marilyn Manson'ı ziyaret eden Bridgers, bu evde tacize uğradığını belirtip olayın meydana geldiği odayı da "taciz odası" olarak nitelendirilmişti.

Kötü şöhretli evi elden çıkardı: Taciz odası da orada

Haberin Devamı

EVİ AYNI YIL SATIN ALMIŞTI
Marilyn Manson bu evi 2013 yılında satın aldı. 1994 doğumlu Phoebe Bridgers, uğradığı tacizin 19 yaşındayken yani tam da Manson'ın bu evi satın aldığı yıl meydana geldiğini ileri sürmüştü.

Kötü şöhretli evi elden çıkardı: Taciz odası da orada

DEFALARCA RESTORE EDİLEREK MODERNLEŞTİRİLDİ
Manson'ın elden çıkardığı evi 1923 yılında inşa edildi. Aradan geçen zaman içinde defalarca restore edilerek modern bir hale getirildi. Lüks bir semtte bulunan evin, kendine ait bir kütüphanesi, geniş bir bahçesi ve bir kayıt stüdyosu da bulunuyor.

Kötü şöhretli evi elden çıkardı: Taciz odası da orada

ESKİ SEVGİLİSİ DE SUÇLADI
52 yaşındaki Marilyn Manson, bu yılın şubat ayında hakkında ortaya atılan taciz iddialarıyla gündeme gelmişti. Üstelik bu suçlamayı yöneltenler arasında eski sevgilisi Evan Rachel Wood da vardı. 

Kötü şöhretli evi elden çıkardı: Taciz odası da orada

RUH SAĞLIĞININ BOZULDUĞUNU İDDİA ETTİ 
Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde rol alan Esme Blanco da Manson tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Hatta bu yüzden ona dava açtı. Blanco, 2007 yılında başına gelen bu olay yüzünden ruh sağlığının bozulduğunu da ileri sürdü dava dosyasında.

Kötü şöhretli evi elden çıkardı: Taciz odası da orada

 'BU TEHLİKELİ ADAMI İFŞA ETMEK İÇİN BURADAYIM'
Marilyn Manson aleyhine suçlamada bulunanlardan biri de eski sevgilisi Evan Rachel Wood. Güzel oyuncu, 2006 yılında henüz 19 yaşındayken tanışıp aşk yaşamaya başladığı Marilyn Manson'ın kendisini taciz ettiğini ileri süren bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Wood bu paylaşımında "Bu tehlikeli adamı ifşa etmek için buradayım" diyerek, artık susmayacağını belirtti. Sonra da mesajında şöyle yazdı: "İstismarcımın adı Brian Warner. Dünyanın bildiği adıyla; Marilyn Manson... İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım." Evan Rachel Wood mesajını "İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım" diye sürdürdü.

Kötü şöhretli evi elden çıkardı: Taciz odası da orada

Haberin Devamı

ÜNLÜ DANSÇI ESKİ EŞİ
Marilyn Manson, 2005 ile 2007 arasında burlesk dansçı Dita Von Teese ile evli kaldı. Ondan boşandıktan sonra aralarında Evan RachelWood'un da bulunduğu birçok kişiyle aşk yaşadı.

Kötü şöhretli evi elden çıkardı: Taciz odası da orada

GEÇEN YIL EVLENDİ
Geçen yıl da gözlerden uzak bir şekilde Lindsay Usich ile evlendi.

Kötü şöhretli evi elden çıkardı: Taciz odası da orada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Marilyn Manson#Dita Von Teese#Brian Hugh Warner

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrı

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?

#Volfram Küpleri
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar