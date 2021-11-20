Kötü şöhretli evi elden çıkardı: 'Taciz odası' da orada

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EVİN YENİ SAHİBİ AÇIKLANMADI

Müzisyen Marilyn Manson, Hollywood Hills'te bulunan "kötü şöhretli" evini sattı. Manson'ın 1 milyon 750 bin dolara satışa çıkardığı evi, 1 milyon 853 bin dolara alıcı buldu. Gerçek adı Brian Hugh Warner olan Marilyn Manson, oyuncu Esme Blanco'nun kendisine karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açtığı dönemde evini satışa çıkarmıştı. Bu olay nedeniyle kötü bir şöhreti olan evin yeni sahibi ise açıklanmadı.

'TACİZ ODASI' DİYE TANIMLAMIŞTI

ABD'de bazı yayın organlarına göre bu ev, Manson'ı tacizle suçlayan genç şarkıcı Phoebe Bridgers'ın kötü anılarının bulunduğu aynı ev. Henüz 19 yaşındayken hayranı olduğu Marilyn Manson'ı ziyaret eden Bridgers, bu evde tacize uğradığını belirtip olayın meydana geldiği odayı da "taciz odası" olarak nitelendirilmişti.

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EVİ AYNI YIL SATIN ALMIŞTI

Marilyn Manson bu evi 2013 yılında satın aldı. 1994 doğumlu Phoebe Bridgers, uğradığı tacizin 19 yaşındayken yani tam da Manson'ın bu evi satın aldığı yıl meydana geldiğini ileri sürmüştü.

DEFALARCA RESTORE EDİLEREK MODERNLEŞTİRİLDİ

Manson'ın elden çıkardığı evi 1923 yılında inşa edildi. Aradan geçen zaman içinde defalarca restore edilerek modern bir hale getirildi. Lüks bir semtte bulunan evin, kendine ait bir kütüphanesi, geniş bir bahçesi ve bir kayıt stüdyosu da bulunuyor.

ESKİ SEVGİLİSİ DE SUÇLADI

52 yaşındaki Marilyn Manson, bu yılın şubat ayında hakkında ortaya atılan taciz iddialarıyla gündeme gelmişti. Üstelik bu suçlamayı yöneltenler arasında eski sevgilisi Evan Rachel Wood da vardı.

RUH SAĞLIĞININ BOZULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde rol alan Esme Blanco da Manson tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Hatta bu yüzden ona dava açtı. Blanco, 2007 yılında başına gelen bu olay yüzünden ruh sağlığının bozulduğunu da ileri sürdü dava dosyasında.

'BU TEHLİKELİ ADAMI İFŞA ETMEK İÇİN BURADAYIM'

Marilyn Manson aleyhine suçlamada bulunanlardan biri de eski sevgilisi Evan Rachel Wood. Güzel oyuncu, 2006 yılında henüz 19 yaşındayken tanışıp aşk yaşamaya başladığı Marilyn Manson'ın kendisini taciz ettiğini ileri süren bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Wood bu paylaşımında "Bu tehlikeli adamı ifşa etmek için buradayım" diyerek, artık susmayacağını belirtti. Sonra da mesajında şöyle yazdı: "İstismarcımın adı Brian Warner. Dünyanın bildiği adıyla; Marilyn Manson... İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım." Evan Rachel Wood mesajını "İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım" diye sürdürdü.

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ÜNLÜ DANSÇI ESKİ EŞİ

Marilyn Manson, 2005 ile 2007 arasında burlesk dansçı Dita Von Teese ile evli kaldı. Ondan boşandıktan sonra aralarında Evan RachelWood'un da bulunduğu birçok kişiyle aşk yaşadı.

GEÇEN YIL EVLENDİ

Geçen yıl da gözlerden uzak bir şekilde Lindsay Usich ile evlendi.