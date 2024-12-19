Kot pantolonu dolabına kaldırdı, hayatının gerçeklerine döndü

Haberin Devamı

Ama onu diğer genç kızlardan ayıran bir özelliği var...

Ünlü ve dünyanın meraklı bakışlarını odakladığı bir ailenin üyesi. Üstelik zamanı geldiğinde ülkesinin tahtına oturacak, kraliçe unvanını alacak. Kelimenin tam anlamıyla "gerçek" bir kraliçe olacak.

Bir süredir ailesinden ve ülkesinden uzakta üniversite eğitimini sürdüren bu genç kız, bir süreliğine de olsa keyfini çıkardığı sıradan hayatını geride bırakıp kendi hayatının gerçeklerine döndü. Önemli bir etkinlikte ailesinin yanında yer aldı.

ÖNCE İNGİLTERE'DE OKUDU... ŞİMDİ ABD'DE

Bu sözünü ettiğimiz genç kız bir süredir dünya gündeminde giderek ön plana çıkan Prenses Elisabeth… Yani Belçika'nın gelecekteki kraliçesi....

Haberin Devamı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamlayan Elisabeth sonra da ABD'deki Harvard Üniversitesi'nde okumak için ülkesinden ayrıldı.

Ama yaklaşan Noel ve yeni yıl tatili için yine ailesinin yanına Belçika'ya döndü.

KOT PANTOLON YERİNE KADİFE ELBİSE

Tahtı babasından devralacak olması nedeniyle geleceğin gerçek kraliçelerinden biri olan Elisabeth, okuldaki görünümünü bir yana bıraktı.

Kot pantolonu başta olmak üzere günlük spor giysilerini çıkardı ve bordo kadife elbisesini giyerek babası Belçika Kralı Philippe, annesi Kraliçe Mathilde ve kız kardeşi Eleonore ile birlikte Brüksel'deki kraliyet sarayında düzenlenen geleneksel Noel konserinde yerini aldı.

Bunun öncesinde de bu tür etkinliklerde her zaman olduğu gibi ailesiyle birlikte kamera karşısına geçip poz verdi.

Kral ile Kraliçe'nin dört çocuğundan biri olan Elisabeth, son birkaç yıldır katıldığı etkinliklerde güzelliğiyle ünlü annesi Mathilde'yi bile geride bırakıyor.

Haberin Devamı

ÜLKESİNDE PRENSES, ABD'DE SIRADAN BİR ÖĞRENCİ

23 yaşındaki Elisabeth, gelecekteki görevlerine de en iyi şekilde hazırlanmak için elinden geleni yapıyor.

Her ne kadar kendine bir iş bulup çalışması gerekmeyecek olsa da genç prenses, geleceğine donanımlı bir şekilde hazırlanıyor. Önce İngiltere'de Oxford'u bitiren Elisabeth sonra da soluğu ABD'de Harvard Üniversitesi'nde aldı.

Görünüşe göre ABD'deki yaşamı da onu epey değiştirdi. Orada sıradan bir öğrenci olan Elisabeth, protokol kuralları olmadığı için de daha rahat ve kaygısız bir hayat sürdürüyor.

Bunun örneklerinden biri de Elisabeth'in geçtiğimiz ekim ayında verdiği doğum günü pozu oldu.

25 Ekim'de yeni yaşına giren Prenses Elisabeth'in bir portresi Belçika kraliyet ailesinin resmi Instagram hesabından yayınlandı.

Haberin Devamı

O karede Elisabeth, üzerinde sonbahar renklerini yansıtan çizgili bir elbiseyle sokakta yürürken görülüyor. İşin ilginç yanı ise o pozun ünlü bir fotoğrafçının değil Elisabeth'in sınıf arkadaşı Max Bueno'nun çekmiş olması.

Gözden Kaçmasın 45 akrabanın yanında insanda huzur mu kalır! Kendine kaçacak köşe arıyor Haberi görüntüle

Prenses Elisabeth'in dikkatleri üzerine çektiği konser gecesinde yanında annesi ve babasının yanı sıra kız kardeşi Eleonore da vardı.

Elisabeth'in erkek kardeşleri ise konserde yer almadı.





CÜBBE GİBİP KEP ATTI

Belçika Kralı Philippe ile Kraliçe Mathilde'nin en büyük çocuğu olan Elisabeh geçtiğimiz temmuz ayında Oxford Üniversitesinden mezun odu.

Haberin Devamı

Cüppe giyip kep atan genç kızı o gün annesi, babası ve kardeşleri Prenses Eleonore ile Prens Emmanuel de yalnız bırakmadı. Elisabeth'in diğer erkek kardeşi Prens Gabriel ise askeri eğitimini sürdürdüğünden o törende yer alamadı.

O ARTIK HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NDE

Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Elisabeth, Oxford'da tarih ve politika konusunda eğitim gördü. Fakat o mezuniyetin ardından Elisabeth'in eğitimi bitmedi.

Şimdi de öğrenimini ABD'de sürdürüyor. Genç kız orada da Harvard Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapacak.

Belçika kraliyet ailesi bu mutlu haberi resmi Instagram hesabından duyurdu.

Haberin Devamı

Paylaşımda Elisabeth'in günlük giysileri içinde okuyacağı binanın önünde çekilen pozlarına yer verildi.

AVRUPA'NIN VELİAHTLARI KIZ ÇOCUKLARI

Elbette pek çok kişinin aklına monarşi ve veliaht denilince hemen prensler geliyor. Ama bazı ülkeler için durum pek öyle değil. Çünkü Avrupa'nın bazı ülkelerinde babalarından sonra tahtı devralmaya hazırlananlar, kral ile kraliçenin erkek çocukları değil kız çocukları.

Bazılarında hiç erkek çocuk olmadığı için bazılarında da tahta geçiş, dünyaya geliş sırasıyla olduğu için prensesler, babalarının tahttaki yerini almaya hazırlanıyor.

Gelin Avrupa'nın geleceğinde söz sahibi olacak o prensesleri bir başka deyişle "geleceğin Kraliçe Elizabeth'lerine" ya da tahtı bir süre önce oğluna devreden Danimarka Kraliçesi gibi Margarethe'lerine bir göz atalım.

VELİAHTLARIN EN KIDEMLİSİ

Gelecekte Avrupa monarşisinde söz sahibi olacak prenseslerin "en kıdemlisi" 46 yaşındaki İsveç Prensesi Victoria.

İsveç Kralı ile Kraliçesi'nin en büyük çocuğu olan Victoria, erkek kardeşi olmasına rağmen, ailenin ilk doğan çocuğu olduğu için ülkesindeki yasalar gereği babasından sonra tahta geçecek.

Bu durum gerçekleştiğinde başka bir şekilde de adını tarihe yazdıracak Victoria. İsveç'in dördüncü "egemen" kraliçesi olacak.

Bir başka deyişle bu unvana evlilik yoluyla değil tahtı babasından devralarak ulaşmış olacak. Ayrıca 1720'den bu yana tahta geçen ilk kadın veliaht olarak da hatırlanacak. Onun ardından ise tahtı kızı Estelle devralacak.

BÜTÜN DÜNYA ONA HAYRAN

Gelelim Avrupa'nın en çok gündemde olan genç veliahtına yani İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı Prenses Leonor'a.

Asturias Prensesi unvanını taşıyan Leonor geçen yıl 18 yaşına girdi. Gelecekte ülkesine bütün benliğiyle hizmet edeceğine de yemin etti.

Zaten daha önce askerlik görevine başlayan Leonor, ülkesinde de dünyada da kelimenin tam anlamıyla çılgınlık yarattı, milyonlarca hayran edindi.

Leonor bir yıldan bu yana dünyanın en çok ilgi çeken kraliyet ailesi üyesi olarak biliniyor. Hatta aralarında yaş farkı olmasına rağmen Galler Prensesi Kate Middleton ile "hayran kitlesi" açısından büyük bir rekabet halinde.

Gözden Kaçmasın Yedek kardeş endamını gösterdi: Salona beyaz kuğu gibi girdi Haberi görüntüle

KUZEY ÜLKESİNİN SESSİZ SAKİN PRENSESİ

Gelelim şimdi de bir başka "Külkedisi"nin" kızına yanı Norveç'in veliaht prensesi Ingrid Alexandra'ya.

Veliaht Prens Haakon ile halktan bir aileden gelen daha evlilik dışı bir de çocuğu olan eşi Mette Marit'in en büyük çocuğu olan Ingrid Alexandra, 2022 yılında diğer kraliyet ailesi üyelerinin de katılımıyla ve gösterişli törenlerle 18 yaşına girdi.

O da gelecekte ülkesinin tahtına oturacak prenseslerden. Ama bunun için biraz beklemesi gerek. Çünkü şu anda dedesi tahtta.

Sonra babası Haakon geliyor. Zamanı geldiğinde Haakon; tahtını ve tacını kızına devredecek.

HOLLANDA TAHTI ONU BEKLİYOR

Sıra Hollanda'ya geldi. Ülkenin kralı Williem Alexander ile Kraliçe Maxima'nın en büyük kızı Catharina Amalia da ülkesinin gelecekteki kraliçesi.

20 yaşındaki Amalia'nın iki kız kardeşi daha var. Ama kendisi en büyük olduğu için babasının tahtına geçme hakkı da onun.

Yeri gelmişken hatırlatalım, Amalia'nın annesi Maxima da sıradan bir aileden geliyor. Hatta Hollandalı bile değil Arjantinli.

Ama o sırada prens olan Willem Alexander ile evlendikten sonra halkın büyük sempatisini kazandı. Hatta şimdi popülerliği mavi kanlı kocasını bile geride bırakmış durumda.

DÜNYANIN İLK 'ERKEK KÜLKEDİSİ' İSVEÇ'TE

Avrupa'da hüküm süren kraliyet ailelerinin başında şu anda krallar var. Ama tesadüf işte bu krallar zamanı geldiğinde yerlerini kızlarına bırakacaklar.



Böylece onların devri başladığında yüzyıllardır süregelen "masal prensesi" deyimi de uzun süre rafa kalkacak.

Onun yerini, bu hükümdar kadınlarla evlenen genç adamlar alacak. Belki de o zaman herkes onlardan "masal prensi" diye söz edecek.

Ki bunun ilk örneği de yıllardır yaşanıyor zaten. İsceç Veliaht Prensesi Victoria'nın kocası Prens Daniel, halktan bir aileden geliyordu hatta Prenses'in spor eğitmeniydi. Onunla evlendikten sonra "prens" unvanını aldı. Ama büyük olasılıkla karısı tahta geçtiğinde "kral" değil yine "prens" olarak anılacak.