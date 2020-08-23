Köşkün sırrı çözüldü!
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin’e sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın, Boğaz’da aylık 120 bin TL’ye köşk kiraladığı konuşuluyordu.
Tarihi yapının bahçesinde pozlar veren Şevval Şahin takipçilerinin “Gerçekten orada mı yaşıyorsunuz?” şeklindeki meraklı soruları karşısında sessiz kalıyordu.
Meğer çift, köşkte sadece misafirmiş. Hâlâ içinde oturan gerçek ev sahipleri ise Yiğit Marcus Aral’ın dostu bir çiftmiş.
Yaşadığı Amerika-Miami’de yazılım mühendisliği yapan Yiğit Marcus, İstanbul’a geldiği zamanlarda arkadaşına ait bu köşkte tatil yapıyormuş. (Posta)
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