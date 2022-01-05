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Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu kapıda kızını görünce...

#Uraz Kaygılaroğlu#Ada Kaygılaroğlu#Melis İşiten

Koronavirüse yakalanan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu bir süredir evinde karantinada. Süreci hafif geçiren Kaygılaroğlu'nu kızı ziyaret etti. Baba kızın buluşması duygulandırdı.

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'Üç Kuruş' dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalanmış sete ara verilmişti. Evde karantinada olan Uraz Kaygılaroğlu'nu eski eşi ve kızı Ada ziyarete gitti.

Bir süredir babasını göremeyen Ada ayrılığa daha fazla dayanamadı babasının kapısına dayandı.

Uraz Kaygılaroğlu, kızını kapıda görünce duygusal anlar yaşadı. ‘Sana çok sarılmak isterdim' diyen ünlü oyuncu kızı Ada ile uzaktan sohbet etti.

Melis İşiten'in kayda aldığı o anlar büyük ilgi gördü. 

Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu kapıda kızını görünce...

Uraz Kaygılaroğlu ve kızının kapı önünde buluşması duygusal anlara neden oldu.

Uraz Kaygılar oğlu kızıyla ilişkisini Hürriyet'e anlatmıştı;

KIZIM SAÇLARIMI GÖRÜNCE ‘ELSA GİBİ OLMUŞSUN’ DEDİ

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Kızın Ada, 5 yaşına girdi... Nasıl bir ilişkiniz var?

Kuvvetli, sağlıklı ve sevgi dolu... Umarım bu daim olsun.

Kızın sarı saçlarına alıştı mı?

“Elsa gibi olmuşsun” dedi. Şahane bir andı.

Baba olmak, özellikle de kız babası olmak sende neleri değiştirdi?

Öncelikle sizin duymak istediğinizi söyleyeceğim. Baba olmak inanılmaz. Benim içinse kızım Ada’nın babası olmak tarif edilemez. Ben onunla bir daha var oldum. Değiştirdiği her şeyin yanındayım, arkasındayım...

Onunla ilgili gelecek hayalin ne?

İyi bir insan olsun.

 

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#Uraz Kaygılaroğlu#Ada Kaygılaroğlu#Melis İşiten

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