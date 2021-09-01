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Haber Giriş: 01.09.2021 - 12:04 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'tan haber var!

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Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'tan haber var!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'tan haber var. Serdar Ortaç’ın sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın yaptırdığı PCR testi pozitif çıkınca evde karantinaya alındı.  Koronavirüse karşı geçtiğimiz aylarda iki doz aşı yaptıran Ortaç'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan ünlü şarkıcı sevenlerini uyardı: "Covid'de 5'inci gün. İki tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime kadar inmişti. Konuşurken hırıldıyordum. Nefes almak da zor. Dikkati elden bırakmazsak iyi olur. Karantina bitince zaten sağlığıma kavuşurum. Bütün hastalara geçmiş olsun. Zor bir şey..."

Koronavirüs sonucunu da anlatan Ortaç, 'Kıbrıs'a konsere gidiyordum, PCR testi yapıldı. Üçüncü PCR da pozitif çıktı' dedi.

"ŞİFA OLSUN, BİSMİLLAH"

Geçtiğimiz aylarda aşı olan Ortaç, "Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız... Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" ifadelerini kullanmıştı.

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