MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKoronavirüse yakalanan Nuri Alço hastanede tedavi görüyor
GeriMagazin Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastanede tedavi görüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
İdris TİFTİKCİ (DHA) 
Haber Giriş: 23.03.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastanede tedavi görüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastanede tedavi görüyor

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Nuri Alço hastanede tedavi görüyor.

69 yaşındaki usta oyuncu Nuri Alço bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Alço, hastaneye kaldırıldı. Nuri Alço’nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkül’üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.

Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastanede tedavi görüyor

Bir haftadır hastanede tedavi gören Nuri Alço'nun sağlık durumunun gün geçtikçe iyiye gittiği öğrenildi.

BABA OLMAK İSTİYOR

Nuri Alço (69) kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Alço (36) ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Baba olmak istediğini söyleyen Alço, “Genç bir karım var, ben de aslan gibiyim. Normal yollarla anne-baba olmak istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi