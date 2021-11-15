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Koronavirüse yakalanan Hakan Ural yaşadığı süreci anlattı

#Hakan Ural#Neler Oluyor Hayatta#Covid

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural günler sonra Neler Oluyor Hayatta programına geri döndü. Zorlu süreci canlı yayında anlatan Ural zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

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Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Covid-19'a yakalanan ve 16 gün süren tedavi döneminin ardından ekranlara geri dönen Ural şunları söyledi;

-Gerçekten ben yaşadığıma kendim inanamıyorum, her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim. Allah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.

-Covid belirtileri devam ediyordu, kendimde bir anormallik hissettim. Ateşim hiç düşmedi. Muhakkak tomografi çektirin!

-Benim sürecim tomografiyle başladı. İyi ki çift aşılıyım. Benim kanımda çok fazla enfeksiyon çıktı. ‘Tedbir amaçlı kalıyorum’ diye düşündüm ama o gece benim değerlerim uçmuş…

-2.5 üç gün çok zorlandım. Hastanede altı gün kaldım ama yaşadıklarıma inanamadım. Perşembe günü taburcu oldum.

-Bu kadar zaman geçti gibi de gelmiyor bana üç gün gibi hissediyorum ama bakıldığında 16 gün sürdü. Benim herhangi bir kronik hastalığım yok, sağlığıma da dikkat ederim…  

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