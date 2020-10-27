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Haber Giriş: 27.10.2020 - 15:13 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'den haber var

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Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'den haber var
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Geçtiğiniz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan Eser Yenenler'den haber var.

Koronavirüs olan Eser Yenenler'in sağlık durumu hakkında Berfu Yenenler açıklama yaptı. Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Berfu Yenenler, ‘Küçük bir durum güncellemesi yapıyorum, soran herkes için.️ Eser daha iyi canım kocam! O evde biz hala ondan ayrıyız 10 gün oldu sanırım… Ama biz iyiyiz hiçbir hastalık belirtisi, bir sorunumuz yok. Sadece düzenimiz değiştiği ve ekstra yorulduk. Biraz zorlanıyoruz ve tabii ki babamızı özledi.️ Gün sayıyoruz kavuşmayı bekliyoruz' mesajını paylaştı.

Koronavirüse yakalanan Eser Yenenlerden haber var


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