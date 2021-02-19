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Haber Giriş: 19.02.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya hastaneye yattı

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Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya hastaneye yattı
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Geçtiğimiz gün koronavirüse yakalandığını açıklayan Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye yattı.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Deniz Akkaya, ateşinin 39 dereceye çıktığını, virüsün ciğerlerine kadar indiğini ve öksürük krizlerinin başladığını söyledi.

Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya hastaneye yattı
BANA AĞIR GELDİ
Hasta yatağından paylaşımlar yapan Akkaya, sözlerine şöyle devam etti;
"Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, bakın sağlıklı yaşamın mükafatı demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi. Arkadaş neymiş ya televizyonda oturup vaka sayısı vermeye benzemiyor. Belli ki hastanede bir süre kalacağım. Buyurun şu dört günde yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum."

Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya hastaneye yattı

ATEŞİM YÜKSEK
"Bir kere evde kalmaya ısrar etmek her zaman iyi fikir olmayabilir, çünkü ciğerlerimde minik sıkıntıları bugün hemen görüntüleyip kortizona başladılar. Yani evde kalmak yerine iç sesiniz hastaneye git diyorsa gidin. Ayrıca ateşim sürekli 39'larda seyrediyor."

"Öksürük krizim başladı bu ara. Ateş zaten baki, yani ateşim 38 olunca hissetmiyorum öyle diyeyim. Eklem ağrımda azalma var ilk günlere göre. Unutmayın ki bana bir şey olmaz. Eskiden beter enerjik bir energizer tavşanı gibi kalkacağım bu yataktan"

Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya hastaneye yattı

 

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