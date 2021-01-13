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Haber Giriş: 13.01.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum

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Koronavirüse yakalanan Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum
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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından takipçileriyle dertleşti. Chloe Loughnan, 3 ay önce koronavirüse yakalandığını ve hala sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Chloe, takipçilerine 3 ay önce koronavirüse yakalandığını ve hala sıkıntılar yaşadığını söyledi.

 Chloe yaptığı paylaşımda, "Ben de koronavirüs oldum. 3 ay oldu şimdi ama hala sıkıntılar yaşıyorum. Bazen çok nefes alıyorum aldığım zaman da, boğazlarım acıyor. Lütfen herkes dikkatli olsun " dedi.


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