Koronavirüse yakalanan Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Chloe, takipçilerine 3 ay önce koronavirüse yakalandığını ve hala sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Chloe yaptığı paylaşımda, "Ben de koronavirüs oldum. 3 ay oldu şimdi ama hala sıkıntılar yaşıyorum. Bazen çok nefes alıyorum aldığım zaman da, boğazlarım acıyor. Lütfen herkes dikkatli olsun " dedi.





