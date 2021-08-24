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Haber Giriş: 24.08.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti!

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Koronavirüse yakalanan Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti!

Emine Ün, 10 gün önce kendisi gibi koronavirüs testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. Emine Ün'ün annesi bu sabah hayatını kaybetti. hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Emine Ün "Ben iyileştim ama bu sabah annemi kaybettik. Şimdi annemi de alıp çıkacağız hastaneden. Çok üzgünüm" dedi.

Emine Ün, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından annesine sarılıp öptüğü bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Şu an üzüntümün tarifi yok" diyerek annesinin yoğun bakıma alındığını duyurmuştu.

Emine Ün, sabaha karşı yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği duyurdu. Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarifi yok" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan Emine Ünün annesi hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan Emine Ünün annesi hayatını kaybetti

Emine Ün: Benim tedavim devam ediyor, annem yoğun bakımda
Emine Ün: Benim tedavim devam ediyor, annem yoğun bakımda

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