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Haber Giriş: 11.01.2021 - 12:04 | Son Güncelleme:

Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan açıklama: Ben de gönüllüyüm

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Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan açıklama: Ben de gönüllüyüm
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Alişan, koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Ünlü şarkıcının koronavirüs aşısı olduğunu düşünenler sosyal medyadan tepki gösterince, Alişan "Aşılama henüz başlamadı. Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım" açıklamasını yaptı.

Çağla Şıkel'in ardından Alişan da koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Ancak Alişan'ın canlı yayında aşı olması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Koronavirüs aşısı olan Alişandan açıklama: Ben de gönüllüyüm

Bunun üzerine Alişan'dan açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, "Aşılama henüz başlamadı. Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım. Bir amacım daha vardı. Aşı karşıtlarına aşı olmanın bu illetin tek kurtuluş olduğunu anlatmaktı. Çok şükür amacıma ulaşmışım: Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak." dedi.
Koronavirüs aşısı olan Alişandan açıklama: Ben de gönüllüyüm


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