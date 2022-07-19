Korona olduğunu duyurmuştu... Demet'ten haber var!

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COVİD'İ ATLATTI

HAZİRAN sonunda Oğuzhan Koç’la nişanlanan Demet Özdemir, sonrasında çıktıkları tatil dönüşü koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Hastalık sürecini ağrılı ve ağır geçirdiğini söyleyen Özdemir, hem nişanlısını hem de hayranlarını endişelendirmişti. Karantinası biten ve iyileşen oyuncu, önceki gün yeniden test yaptırdı. Dün test sonucunun negatif olduğunu öğrenen Demet Özdemir ve nişanlısı Oğuzhan Koç, derin bir nefes aldı. Çift, 28 Ağustos’ta yapılacak bir törenle nikâh masasına oturacak.

CİHANGİR SOHBETİ

“Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum” sözleriyle sosyal medyada gündem olan Teoman, önceki gün Cihangir’deki Kaktüs adlı mekânda görüntülendi.

Ünlü rock’çı genç bir kadınla sohbet ederken objektife yansıdı. Koyu bir sohbete dalan ikili, fotoğraflarının çekildiğini bile fark etmedi. (Sayit DURMAZ)

KARİZMA

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Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, bisikletiyle objektiflere takıldı. Adına açılmış bir fan hesabında paylaşılan fotoğraf için Aslantuğ, bisikletiyle poz verdi.

Sık sık İstanbul sokaklarında bisiklet kullandığı bilinen usta oyuncu için “Mehmet Aslantuğ karizması” yorumu yapıldı.

BOĞAZ HAVASI

Avatar lakaplı sporcu Çağan Atakan Arslan, önceki gün eşi Serap Korkmaz ve oğlu Leon Aslan ile Bebek’te görüntülendi.

Hafta sonu Boğaz keyfi yapan çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Ancak minik Aslan poz vermek istemedi. Çift, çareyi ellerinden tutarak onu zapt etmekte buldu. (Sayit DURMAZ)

GERÇEK ÖZCAN

Özcan Deniz, 15 Temmuz’da Kıbrıs’taki Concorde Luxury Resort Otel’de sahneye çıktı.

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Deniz, izleyiciler arasında genç bir hayranını görünce şöyle dedi: “Yeni nesil beni oyuncu olarak tanıyor. Onlar da haklı, beni televizyonda gördüler sadece. Ama burası sahne, bugün burada gerçek Özcan’ı göreceksin!”

KOCA BEBEK



Yılmaz Erdoğan, dizine uzanmış Karya isimli köpeğiyle çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasına ekledi.

Altına da şu notu düştü: “Kocaman bir bebektir Karya.” Erdoğan’ın paylaşımına beğeni yağdı.

DORMENLERİN YENİ DAMADI

Oyuncu Melike İpek Yalova’nın eski eşi, Dormenlere damat oluyor.

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Melike İpek Yalova ile 7 yıllık birlikteliğin ardından evlenen ve 2 yıl evli kaldıktan sonra boşanan Altuğ Gültan, Haldun Dormen’in torunu Yasemin ile önümüzdeki günlerde 2’nci kez nikâh masasına oturacak.

‘İMDAT’INA YETİŞTİ

Bodrum’da konser veren rap’çi Murda, sıra “İmdat” şarkısına geldiğinde dinleyicilerine Hadise’yle sürpriz yaptı.

Rap’çi Murda, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da müzikseverlerle buluştu. Gecenin sürprizi Hadise’ydi. Konserde sahneye çıkan Hadise, “İmdat” şarkısını Murda’yla birlikte ilk kez canlı olarak seslendirdi.