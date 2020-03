Korona günlerinde sinema... En güzel romantik filmler

1. Aşk Zamanı / In The Mood For Love



Hüzün ki en çok yakışandır onlara…

60’ların başı, Hong Kong... Eşleri işteyken birlikte zaman geçiren ve giderek birbirlerine tutkuyla bağlanan bir kadın ve erkek. Lakin evliliklerine ihanet etmek istemezler ve kendilerini vicdani bir hesaplaşmanın içinde bulurlar. Wong Kar-wai’nin bu unutulmaz klasiği, sinema tarihinin en hüzünlü yapımlarından biridir.

2. Sil Baştan / Eternal Sunshine of the Spotless Mind



Anılarda buluşuruz

Eski sevgilisiyle yaşadığı ilişkiye ait tüm izleri sildiren bir adam ve uykuya daldığında kendisini yeniden hatırlatan anılar… Michel Gondry’nin senaryosunu Charlie Kaufman’la birlikte yazdığı bu çizgi dışı yapımı Jim Carrey ve Kate Winslet ikilisi sürüklüyor.

3. Harry Sally İle Tanışınca / When Harry Met Sally



Romantik komedinin zirvesi

Aynı okuldan mezun olup daha önce hiç tanışmadıklarını fark eden ve kadın-erkek ilişkileri üzerine bol bol muhabbet eden Sally ve Harry’nin yaşadıkları gelgitli serüven. Rob Reiner’ın zekice bir senaryoya sahip filmi, bütün zamanların en iyi romantik komedilerinden biri.

4. Gün Doğarken / Before Sunrise



Bu yolculuk aşka gider

Bir tren yolculuğunda tanışan iki genç Viyana’daki molada şehirle birlikte bir anlamda birbirlerini de keşfederler. Richard Linklater’ın bugünden bakıldığında ‘klasik’ sayılabilecek filmi, daha sonra seriye dönüştü. Ethan Hawke ve Julie Delpy’nin başrollerini paylaştığı yapım bence en romantik seyahat filmlerindendir de…

5. Aşk / Her

Sesime gel

Spike Jonze imzalı ‘Aşk’, ‘Samantha’ adlı bir yapay zekâ programı ürünüyle sevgili olan orta yaşlı bir adamın hikâyesini hüzünlü bir tonda anlatıyor. Ana karakteri, bu yıl ‘Joker’deki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu’da Oscar’a uzanan Joaquin Phoenix’in canlandırdığı filmde Samantha’ya sesini Scarlett Johansson veriyor.

6. 50 İlk Öpücük / 50 First Dates



Hatırla sevgili…

Uyandığı her yeni günde bir önceki günü hatırlamayan bir kadın ve ona her yeni günde bıkmadan usanmadan kendisini hatırlatan bir adam… Peter Segal imzalı bu sempatik komedide ‘The Wedding Singer’dan sonra bir kez daha romantik bir çifte hayat veren Adam Sandler-Drew Barrymore ikilisi başrolleri paylaşıyor.

7. Hayallerin Peşinde / Revolutionary Road

‘Devrimci yol’ çıkmazı!

50’li yıllarda Amerikan ortasının açmazlarında iyiden iyiye boğulan bir çiftin sarsıntıya uğrayan ilişkileri... ‘Amerikan Güzeli’yle tanınan Sam Mendes imzalı yapımda ‘Titanic’ten sonra tekrar bir araya gelen Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet ikilisi muhteşem oynuyorlardı.

8. Aşk / Amour

Bir evlilikten acı manzaralar

80’li yaşlarını süren eski müzik öğretmeni bir çiftin son günleri… Kadın adeta, “Ben artık yokum” der, erkek de onun varlık içindeki yokluğu (eşi felç geçirir ve yatalak olur) arasında gidip gelir… Michael Haneke’nin bir ilişki etrafında her zaman olduğu gibi modernizm eleştirilerine de soyunduğu bu mükemmel filmini kesinlikle izleyin.

9. Marriage Story

Sanatçı dertleri…

Mutlu gidiyor gibi görünen ilişkileri giderek çatırdayan ve aralarındaki mesafe açıldıkça açılan bir çift. Entelektüel bir çiftin sanatsal dokunuşlar etrafında biçimlenen ayrılıklarını anlatan Noah Baumbach imzalı filmin başrollerini Scarlett Johansson ve Adam Driver paylaşıyor.

10. Aşk Engel Tanımaz / Notting Hill



Yıldızlar da sever…

Londra’nın en renkli bölgelerinden biri olan ‘Portobello’da Türkiye’yle ilgili bir kitap arayan bir Hollywood yıldızıyla kitapevinin sahibi arasında başlayan ve sınıfsal farklılıklar gölgesinde yeşeren bir ilişki. Roger Michell imzalı yapım, Julia Roberts ve Hugh Grant’in uygun kimyasıyla vücut bulan sevimli bir romantik komediydi.



Bu filmlere de dikkat!

11. Günden Kalanlar / The Remains of the Day / Yön: James Ivory

12. Sensiz Olmaz / High Fidelity / Yön: Stephen Frears

13. Cyrano De Bergerac / Yön: Jean-Paul Rappeneau

14. Betty Blue / Yön: Jean-Jacques Beineix

15. Zor Tercih / The End of the Affair / Yön: Neil Jordan

16. Masumiyet Yaşı / The Age of Innocence / Yön: Martin Scorsese

17. Dört Nikâh Bir Cenaze / Four Wedding and a Funeral / Yön: Mike Newell

18. Çılgın Romantik / True Romance / Yön: Tony Scott

19. Aşkın (500) Günü / (500) Days of Summer / Yön: Marc Webb

20. Hayalet / Ghost / Yön: Jerry Zucker



Haydi çocuklar, film çekiyoruz!



İnsanın hayallerinin, yaratabileceği dünyanın, kendince özlemini çektiği ya da uzak durmasını isteyeceği hayatın ifadesidir sinema. Ve tabii ki başka birçok şeyin de... Senarist-yönetmen Turgut Yasalar, İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan son kitabı ‘Barış Film Çekiyor’da bir gün bir film seyreden ve hayatı değişen Barış’ın sinemaya atılma serüvenini anlatıyor. Yılmaz Aysan’ın çizimleriyle zenginleşen çalışmada ‘Cep telefonu, tablet veya fotoğraf makinesi ile film çekme rehberi’, ‘Senaryo yazmanın püf noktaları’, ‘Bir film kahramanı nasıl yaratılır?’, ‘Bir film ekibi kimlerden oluşur’, ‘Film çekim aşamaları’ ve ‘Temel kurgu bilgileri’ gibi bölümler var. Kamera arkasına geçmek isteyenlere tavsiye ederiz.