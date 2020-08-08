Korkunç kaza! Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde anlattı...

Yeliz Yeşilmen’in 10 yaşındaki kızı Asya talihsiz bir kaza geçirdi. Küçük kızın bacağına kaynar su döküldü.

Bacaklarına dökülen kaynar su sonucu yanan Asya’ya yapılan ilk müdahaleyi Instagram’dan yayınlayan Yeliz Yeşilmen “Asyamın bacaklarına ocaktaki demlik döküldü.

Çok büyük tehlike atlattık. Göz, nazar buradan çıktı sanırım. Allah kimseye yaşatmasın” dedi. Yeşilmen’in hastaneye kaldırılan kızının bacakları sargıya alındı ve 1 ay suyla teması yasaklandı.





3 YIL ÖNCE DE YANMIŞTI

Asya, 3 yıl önce de aynı kazayı yaşadı. Yeşilmen’in iddiasına göre kızını Bodrum-Yalıkavak’ta gittikleri restorandaki bir garson kaza sonucu tavadaki kızgın yağla yaktı. Mekan görevlileri tarafından darp edildiğini de iddia eden Yeşilmen dava açtı.





