Korkunç gerçek ölümünden sonra ortaya çıktı… ‘Öyle acı çektim ki hayatımı sonlandırmak istedim’

Black Sabbath'ın solisti ve heavy metalin babası olarak anılan Ozzy Osbourne, veda konserinden sadece birkaç hafta sonra, 22 Temmuz’da 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ölümüyle birlikte sadece milyonlarca hayranını üzmekle kalmadı böylece müzik dünyasında da bir devir kapanmış oldu.

Uzun yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden efsane şarkıcı bir yandan da geçmişte geçirdiği operasyonlardan kaynaklı olarak sürekli acı çekiyor ve bu ağrıları ona aslında hayatı zindan ediyordu.

Rock efsanesi Ozzy Osbourne’un geçirdiği feci boyun ameliyatının ardından acı ve umutsuzluğa kapıldıktan sonra bir zamanlar intihar etmeyi düşündüğü ortaya çıktı.

Bu acı gerçeği ortaya çıkaran ise “Karanlığın Prensi” olarak anılan efsane sesin dün yayınlanan belgeseli Ozzy: No Escape From Now oldu.

Ölümünden önce çekilen belgeselde "Artık konser vermeme düşüncesi beni gerçekten depresyona soktu. Aslında şu anda antidepresan kullanıyorum. Çünkü bir ara kendimi öldürmeye hazırlanıyordum” diyordu Ozzy Osbourne…

22 Temmuz'da hayatını kaybeden 76 yaşındaki Black Sabbath solisti, yürümesini ve ayakta durmasını zorlaştıran Parkinson hastalığı yüzünden 2019'da kötü bir şekilde düşmüş adından da boynundan ve omurgasından ameliyatlar geçirmişti.

Ancak bu operasyonlar efsane şarkıcıya şifa olmaktan çok acı verdi. Ozzy Osbourne 2003’te de bir kaza geçirmiş ve vücuduna platinler takılmıştı. Düşüşünün ardından geçirdiği ameliyatlar bu platinleri yerinden çıkarmış, kazanın yol açtığı yaraların yıllar sonra kötüleşmesine sebep olmuştu.

Ozzy Osbourne zaten korkunç hastalığıyla boğuşurken bu sefer de çok büyük ağrılar ve acılar çekmeye başladı.

Ameliyat intiharı düşünmesine neden olsa da Osbourne, kara mizah anlayışının ve işini berbat etme korkusunun sonunda onu durdurduğunu itiraf etti.

"Kendi kendime 'Ne saçmalıyorsun?' diye düşünüyordum. Çünkü kendimi tanıyordum. Bu intihar işini yarım becerirdim ve yarı ölü olurdum. Yani istesem de ölemezdim. İşte benim şansım buydu.”

Belgeselde ayrıca, başarısız tıbbi prosedürlerin fiziksel gerilemesini nasıl hızlandırdığını anlatan Ozzy'nin ailesinin samimi düşünceleri de yer alıyor.

72 yaşındaki eşi Sharon Osbourne, başarısız boyun ameliyatının, Ozzy'nin 2020'de kamuoyuna açıkladığı Parkinson hastalığı nedeniyle zaten kötüleşen sağlık çöküşünü "tetiklediğini" söylüyor.

Sharon'a göre, başka bir doktor daha sonra ameliyatın çok "agresif" olduğunu söylemiş. Cerrahların asla kullanmamaları gereken vidalar ve metal plakalar kullandıklarını ve bunların daha da fazla hasara yol açtığını açıklamış.

39 yaşındaki oğulları Jack Osbourne ise belgeselde babasının durumunun onu çok öfkelendirdiğini söylüyor ve “Parkinson hastalığı ilerliyor, ancak asıl sorun kötü boyun ameliyatından kaynaklanan sinir hasarı” diyor.

"O lanet olası doktor hareket kabiliyetini elinden aldı. Bu beni çok öfkelendiriyor çünkü tüm bunların önlenebileceğini düşünüyordum”.

Ozzy Osbourne hastalığı ne kadar ilerlese ve ayakta bile duramasa da grubu Black Sabbath ve daha birçok ünlü şarkıcıyla bir araya gelmiş ve veda konserini vermişti.

Ozzy konserde şarkılarını ayakta söyleyemeyeceği için sahneye konan taht şeklindeki büyükçe bir koltuğa oturmuş ve hayranlarıyla son kez böyle buluşmuştu. Efsane isim bu konserden birkaç hafta sonra hayatını kaybedecekti.

Ailesi ölümünün ardından "Sevgili Ozzy Osbourne'un bu sabah vefat ettiğini, kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayız. Ailesiyle birlikteydi ve sevgiyle çevriliydi. Bu dönemde herkesten aile mahremiyetimize saygı duymasını rica ediyoruz. Sharon, Jack, Kelly, Aimee ve Louis." şeklinde bir açıklama yaptı.