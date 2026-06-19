Korkunç fantezileri ifşa olunca skandal çıkmıştı: Hem ailesini hem kariyerini kaybetti: 'Çakılan çiviler hala ellerimde'

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Bu yüzden sadece kariyeri tepetaklak olmakla kalmadı aynı zamanda karısı da ondan boşandı, güzeller güzeli ailesini kaybetti.

Sonrasında gözlerden uzaklaştı ve oyunculuğu bir kenara bırakıp emlakçılık yaptı bir süre.

Şimdi skandalın üzerinden yıllar geçtikten sonra bir yandan usul usul kariyerine dönmeye çalışıyor. Diğer yandan da yaptıklarıyla ilgili günah çıkarıyor kelimenin tam anlamıyla...

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NE GÜZEL BİR AİLESİ, İYİ BİR KARİYERİ VARDI

Meraklıların bir dönem çok yakından takip ettiği bu olayın kahramanı Armie Hammer…

Timothee Chalamet ile birlikte rol aldığı Call Me By Your Name adlı filmle bir anda kariyerinde gayet şık bir çıkış yakaladı Hammer.

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Bir yandan bunun keyfini sürerken diğer yandan da karısı Elizabeth Chambers ve iki çocuğuyla hayatını yaşıyordu.

Ama sonra eski kız arkadaşlarından biri onunla ilgili dudak uçuklatan iddialar ortaya attı.

CİNSEL TACİZ, PSİKOLOJİK ŞİDDET, HATTA YAMYAMLIK

Bunlar sadece cinsel şiddet söylemiyle sınırlı değildi üstelik. Fiziksel ve duygusal şiddet, yamyamlık gibi ayrıntılar da vardı. Sonra başka kadınlardan da benzer iddialar geldi.

39 yaşındaki Armie Hammer'ın karanlık fantezilerini gerçekleştirmek için yaptıkları birer birer önce sosyal medyaya sonra da geleneksel medyaya yayıldı.

İşte bütün bunların ardından Harmer, Cayman Adaları'na kaçtı kelimenin tam anlamıyla.

Ama onun öncesinde de karısı ondan boşandı. Çocuklarını da alıp ondan olabildiğince uzaklaştı. Sonrasında da başka bir aşka yelken açtı.

SKANDAL YÜZÜNDEN HOLLYWOOD'DAN SÜRGÜN EDİLDİ

Bu arada Armie Hammer, kelimenin tam anlamıyla Hollywood'dan sürgün edildi. Ne bir proje teklifi geldi ne başka bir şey.

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Bütün bu olup bitenler kariyeri için hiç iyi olmadı elbette. Ama zaten varlıklı bir aileden gelen Hammer, en azından maddi açıdan zorlanmadı.

Yine de alnına sürülen bu kara lekeyi silmesi çok kolay olacak gibi görünmüyor.

Hammer, The Hollywood Reporter'a verdiği bir röportajda, bütün bu iddialar ortaya atıldığında babasının işi ele almak istediğini anlattı.

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GERÇEKLERİ KABUL ETTİ

Söylediğine göre babası Michael Armand Hammer, bir karşı saldırıya geçmek istedi Ama Hammer, bunun yerine gerçekleri kabullenmeyi seçti.

Röportajda babasının bu girişimine nasıl karşı çıktığını şöyle anlattı oyuncu: "Bak baba, ben zaten çarmıha gerildim, çiviler hala ellerimde. Ne yaparsak yapalım ben bu çarmıhtan inemeyeceğim."

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Armie Hammer, bu konuda ne kadar mücadele ederse o kadar daha fazla soruna batacağını düşündü ve soluğu zaten tatillerini geçirdikleri Cayman Adaları'nda aldı.

Öncelikle bu sorunla başa çıkmak için gerçeği kabul edip yüzleşmesi gerektiğini düşündü.

Bu ayrıntıyı da "Siz direnirseniz her şey devam eder. Ama bir şeyi kabul ederseniz dönüşür. Söyleyebileceğim hiçbir şey benim durumumu düzeltemezdi" diye ifade etti.

Bu arada Hammer'ın yarattığı skandal yüzünden kariyerinin bitmesini "Çakılan çiviler hala ellerimde" diyerek "çarmıha gerilmeye" benzetmesi de büyük tepki aldı.

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'İŞTE ŞİMDİ BURADAYIZ'

Hammer, söylediğine göre bir ara bu skandal hakkında yazılan, söylenen her şeyi takıntılı bir şekilde okudu.

Ama sonra iş öyle bir noktaya geldi ki bunları okumanın kendisine bir yarar sağlamayacağını düşünmeye başladı.

Armie Hammer, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda bu işin sorumluluğunu da tamamen üstlendiğini söyledi...

"Bu sorunları ben kendim yarattım. İnsanların iddia ettiği şeyleri yapmadım. Ama hayatıma çok güvenilmeyecek ve tehlikeli insanları aldım. Sevdiğim insanları kızdırdım. Ve işte buradayız" diye konuştu.

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Bu arada küçük bir not... Eski sevgilisi tarafından ortaya atılan bu iddialar yüzünden 2023 yılında Armie Hammer ile ilgili bir soruşturma yürütüldüğü Los Angeles Bölge Savcılığı tarafından doğrulandı. Ancak savcı, Hammer'ı herhangi bir suçtan yargılamak için yeterli kanıt bulunmadığını belirtti.

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Armie Hammer, 2010 yılında Elizabeth Chambers ile evlendi. Bu evlilikten bir kız bir de erkek çocukları oldu. Ama skandalın patlamasından sonra Chambers, boşanma davası açtı. Çiftin evliliği 2023 yılında bitti.





Elizabeth Chambers bir süredir Ricardas Kazinec ile aşk yaşıyor.