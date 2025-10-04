KorkunÃ§ acÄ±lar da yaÅŸadÄ±, en bÃ¼yÃ¼k zevkleri de tattÄ±.. Geriye bir tek ÅŸey kaldÄ±: ArtÄ±k evinin kadÄ±nÄ±, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n annesi olmak istiyor

Haberin DevamÄ±

Bir yandan zorlu bir geÃ§miÅŸten geliyordu ama hayatÄ±nÄ± daÂ bir tÃ¼rlÃ¼ sakin bir dÃ¼zene sokamÄ±yordu. Ã–nce mÃ¼zik, derken ardÄ±ndan sinema geldi... Kendini her iki alanda da kabul ettirdi.

Tabii bu arada milyonlar kazandÄ± ve bÃ¼yÃ¼k bir servet yaptÄ±.

ArtÄ±k 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ±n sonuna gelen bu yÄ±ldÄ±z, son zamanlarda eskisinden farklÄ± ve Ã§ok daha sakin bir hayat sÃ¼rÃ¼yor. En azÄ±ndan Ã§ok fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kacak adÄ±mlar atmÄ±yor.

Son olarak da "Bundan sonra oynamak istediÄŸim baÅŸrol" diyerek anne olmaya ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zlem duyduÄŸunu anlattÄ±.

Â

BUNDAN SONRAKÄ° BAÅžROLÃœ ANNELÄ°K OLSUN Ä°STÄ°YOR

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼ Lady Gaga... GerÃ§ek adÄ± Stefani Germanotta olan 39 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z bir sÃ¼redir Michael Polansky ile niÅŸanlÄ±.

Haberin DevamÄ±

Lady Gaga, Stephen Colbert'in The Late Show adlÄ± sohbet programÄ±na katÄ±ldÄ±. Kendi stil anlayÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re Ã§ok sade bir ÅŸekilde giyinen Lady Gaga orada da niÅŸanlÄ±sÄ± Polansky ile mutlu bir iliÅŸkisi olduÄŸunu sÃ¶yleyip "ArtÄ±k evlenmeyi ve anne olmayÄ± bekliyorum" dedi.

Lady Gaga, Colbert'e anneliÄŸin, gelecekteki en bÃ¼yÃ¼k macerasÄ± olmasÄ±nÄ± umduÄŸunu sÃ¶yledi.

Lady Gaga, Stephen Colbert'a bundan sonra istediÄŸi 'baÅŸrolÃ¼n' annelik olduÄŸunu sÃ¶yledi.





YILLARDIR EN BÃœYÃœK HAYALÄ°

YÄ±ldÄ±z, Michael Polansky ile niÅŸanlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Access Hollywood'a verdiÄŸi rÃ¶portajda da benzer sÃ¶zler sarf etmiÅŸti.

Lady Gaga orada da "Ben gerÃ§ekten anne olmak istiyorum" diye konuÅŸtu. Hatta anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re daha onlarÄ± dÃ¼nyaya bile getirmeden Ã§ocuklarÄ±nÄ± nasÄ±l yetiÅŸtireceÄŸini de belirledi.

"OnlarÄ±n hayallerinin peÅŸinden gitmesine izin vereceÄŸim" dedi.

Haberin DevamÄ±

GENÃ‡LÄ°ÄžÄ°NDE TECAVÃœZE UÄžRADIÄžINI Ä°TÄ°RAF ETMÄ°ÅžTÄ° :Â Bundan 10 yÄ±l Ã¶nce, henÃ¼z 19 yaÅŸÄ±ndayken kendisinden Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir erkeÄŸin tecavÃ¼zÃ¼ne uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti yÄ±ldÄ±z. Hatta 'Swine' (Domuz) adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n esin kaynaÄŸÄ±nÄ±n da bu korkunÃ§ olay olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Lady Gaga, daha Ã¶nce Taylor Kinney ve Christian Carino ile niÅŸanlanÄ±p ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ama aradÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ± ve huzuru Michael Polansky'de buldu.





YÄ±ldÄ±z, hem sahnede hem de galalarda ilginÃ§ giyim tarzÄ±yla da yÄ±llarca gÃ¼ndemde kaldÄ± hep. 2010'daki MTV Ã–dÃ¼leri'nde giydiÄŸi etten elbise de bu konudaki zirvelerinden biri oldu.Â

Â

Â