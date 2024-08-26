Korku içinde beklediği kızına sonunda kavuştu… Ünlü yıldız ikinci kez anne oldu!

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2009’dan 2015’e kadar yayınlanan ve dünya çapında milyonlarca hayranını ekrana kilitleyen Glee dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Lea Michele ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.

Dün Emery adında bir kız bebek dünyaya getirdiğini açıklayan Lea Michele Isntagram gönderisinin altına “Kalplerimiz çok dolu.. Emery Sol Reich” yazdı ve bir beyaz bir de pembe kalp emojisi paylaştı. Lea Michele ve eşi Zandy Reich ikinci bebeklerine hafta sonu kavuştu

ÖNCE HAMİLELİK MÜJDESİ SONRA DA BEBEK FOTOĞRAFI GELDİ!

37 yaşındaki Michele, hamile olduğunu mart ayında yine Instagram'da paylaştığı bir dizi fotoğrafla duyurmuştu.

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4 yaşındaki oğlu Ever’a atıf yapan ünlü oyuncu bu fotoğrafları da “Annem, babam ve Ever çok sevinçliler, ben geliyorum” diyerek doğmamış kızının ağzından yazdığı mesajla paylaşmıştı.

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Ünlü oyuncu hamile olduğunu da Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu

Michele bu sevinçli haberden iki ay sonra da bir kız bebek beklediğini duyurdu.

"EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ"

Ünlü oyuncu mayıs ayında büyüyen karnı ve kucağında oğluyla bir fotoğraf paylaşmış ve “Bugün en güzel Anneler Günü, beni anne yapan oğlumu kucağımda tutuyorum... Ve kızımı taşıyorum” diye yazmıştı.

Lea Michele yeni doğan minik kızının ayak fotoğrafını paylaşarak hayranlarına mutlu haberi verdi

Onu bir yıldız yapan Glee dizisi bittikten sonra tiyatroya yönelen Lea Michele oğlu doğduktan iki yıl sonra, 41 yaşındaki iş insanı eşi Zandy Reich’la ailelerini büyütmek istediklerini ve bir çocuk sahibi daha olmaya çalıştıklarını yazmıştı.

Ancak bu süreçte PCOS (Polikistik Over Sendromu) hastalığına yakalanan ünlü oyuncu ne yazık ki iki kez hamile kalmasına rağmen iki bebeğini de düşürdü ve büyük bir üzüntü yaşadı. Lea Michele oğlu Ever'ı doğurduktan sonra yeniden anne olmak istemiş ancak iki kez düşük yaparak büyük bir üzüntü yaşamıştı

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İYİ HABER GELEN KADAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Lea Michele, bu iki büyük üzüntüden sonra kızına hamile kaldığında onu da kaybetmekten çok korktuğunu ve hamileliğinin ve karnında taşıdığı kızının sağlıklı olduğunu öğrenene kadar büyük kaygılar yaşadığını söylemişti.

Lea Michele ve Zandy Reich, 2017’de tanışıp sevgili olmuşlar ve ertesi yıl nişanlanmışlardı.

Çift 2019’da Kaliforniya’nın üzüm bağlarıyla ünlü Napa vadisinde evlendi.