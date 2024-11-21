Çektiği acılar milyonları ağlatmıştı... Korkunç geçmişini ona aşk unutturdu... O artık evli ve çok mutlu bir kadın!

Haberin Devamı

O genç kız ve diğer 12 kardeşi, yâni ailenin toplam 13 çocuğu kendi anne ve babalarının elinde tacizin ve zulmün ta kendisini yaşıyordu. Evde hapsedilmişlerdi ve hayatları bir kabusa benziyordu. Hem de tam 4 yıldır.

O genç kızın bir cesaret evinden kaçmasıyla da bu korkunç gerçek ortaya çıktı. Bunun ardından hem kendisi hem de kardeşleri özgürlüğe kavuştu.

Sonradan California Korku Evi olarak adlandırılan o olayda, polisi arayarak annesi Louise ve babası David Turpin'in elinden çektikleri işkenceden hem kendisi kurtulan hem de kardeşlerini hayata döndüren Jordan adlı genç kız hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı.

Haberin Devamı

Çocukluk çağlarında, kendisiyle birlikte anne ve baba elinden işkence gören kardeşlerinden biri olan Jennifer'ın sevdiği adamla evlenmesine tanıklık etti.

Ablası Jordan sayesinde yeniden normal bir hayata dönen Jennifer, soyadını sakladığı sadece adının Aron olduğunu belirttiği sevgilisiyle hayatını birleştirdi.

Hem hazırlıklar sırasında hem de düğünde çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Jennifer'ın paylaşımına göre düğün töreni geçtiğimiz ekim ayının 27'sinde gerçekleşti. O büyük gününde esaretten birlikte kurtulduğu kardeşleri de genç kızın mutluluğunu paylaştı.

Kardeşlerin büyük olanı Jordan hapsedildikleri evden kaçıp polisi arayınca korkunç olay da ortaya çıktı.





Jennifer Turpin ve evlendiği Aron, gotik bir tören tercih etti. Genç kızın gelinliği, gelin çiçeği ve hatta çiftin düğün pastası bile siyah ve beyaz renklerden oluşuyordu. Tabii ki gelin makyajı da ona göre yapılmıştı.

Jennifer Turpin, bundan altı yıl önce 12 kardeşiyle birlikte yaşadığı kabustan kurtulduktan sonra zor da olsa hayata tutundu. Hatta aşık olup kendi yuvasını da kurdu.

Haberin Devamı

O korkunç olayı hatırlamak gerekirse...

Jennifer'ın ablası Jordan'ın, kardeşleriyle birlikte hapis tutulduğu evden kaçmasıyla korkunç olay ortaya çıkmıştı.

Kardeşlerin anne ve babası David ve Louise Turpin, muhtaç kişiye karşı zulüm, çocuk zulmü, işkence ve haksız yere alıkoyma da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan dolayı 25 yıl ile müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldılar.

Kardeşlerinin kurtulmasına önayak olan Jordan, olayın ardından People dergisine yaptığı açıklamada onca acıyı birlikte yaşadıktan sonra birbirlerine çok yakın olduklarını söylemişti.

Aralarında çok sıkı bir bağ olduğunu anlatan Jordan, "Olanlardan sonra her birine karşı çok korumacıyım. Hiçbir şey bizim bağımızı koparamaz" diye konuştu. Kardeşleri için her zaman güçlü kalmaya ve hayata olumlu açıdan bakmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Çocukluğu acılar içinde geçen Jennifer, şimdi mutlu yuvasını kurdu. Aron'ın aşkı sayesinde kötü anılarını unutuyor.

Turpin kardeşleri, kendi evlerindeki esaretten kurtaran Jordan, evden kaçtıktan sonra polisi aradığında tüyler ürperten gerçekleri anlattı.

Evden kaçtığını ve ebeveyninden işkence gördüklerini belirten Jordan kendilerine yapılanları da şöyle ifade etti: "Bizi odanın bir ucundan diğer ucuna fırlatmayı seviyorlar. Bize vuruyorlar, saçlarımızı yoluyorlar. Şu anda iki küçük kardeşim zincire vurulmuş durumda."

Polis, Turpin ailesinin evine gittiğinde korkunç bir manzarayla karşılaşmıştı. Kardeşlerden bazıları doğru dürüst sözlü iletişim bile kuramıyordu.

Haberin Devamı

Tüm kardeşler Jordan Turpin'in evden kaçıp polisi aramasından sonra özgürlüğüne kavuştu.

O sırada 17 yaşında olan Jordan anlattığına göre kaçış için uzun süredir plan yapıyordu. Hatta bunun için de ailenin California'dan Oklahoma'ya taşınmasını fırsat olarak değerlendirecekti. Kalabalığın içine karışıp polise ulaşmayı düşünüyordu.

Fakat taşınma öncesi annesinin aşırı gergin tavırları ve kendilerine yönelik işkenceyi artırması üzerine planını öne çekmek zorunda kaldı.

Olayın ortaya çıkmasından sonra polis yetkilileri aile evini "Korku Evi" olarak nitelendirdi. Kardeşler genellikle zincire vurulmuş olarak yaşıyorlardı.

Haberin Devamı

Turpin ailesi bu evde yaşıyordu. Baba David ve anne Louise, ailenin gündüz uyuyup gece uyanım kaldığı bir düzen kurdukları için yıllarca çocuklarına uyguladıkları eziyeti de saklayabildiler.

Aşırı pis bir ortamda yaşamak zorunda bırakılıyorlardı. Louise ve David Turpin, çocuklarının yılda yalnızca bir kez duş almasına izin veriyordu.

Louise ve David Turpin, gündüz uyuyup gece çalıştıkları bir ortam yaparak çocuklarına yapıkları işkenceyi yıllarca sakladılar.

Jordan'ın planı ve evden kaçabilmesi sayesinde korkunç olay Jordan'ın evden kaçıp polisi aramasıyla ortaya çıktı. Çocuklarına yıllarca işkence eden Turpin çifti, suçlu bulundu ve cezalandırıldı.

Turpin çifti, korkunç olay ortaya çıktıktan sonra suçlu bulundu ve soluğu demir parmaklıklar ardında aldı.