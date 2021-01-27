MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKorcan Kol: 50 bin dolara saçımı istediler
GeriMagazin Korcan Kol: 50 bin dolara saçımı istediler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 27.01.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

Korcan Kol: 50 bin dolara saçımı istediler

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Korcan Kol: 50 bin dolara saçımı istediler
Abone Olgoogle-news

Genç oyuncu Korcan Kol önceki gün Akmerkez’deydi.

Kol, “Az önce kuaförden çıktım. Biraz mutsuzum. 6 yıldır uzattığım saçlarımın büyük kısmını rolüm için kestirdim. Oyunculuk aşkım bana bunu yaptırdı” dedi.

Korcan Kol: 50 bin dolara saçımı istediler

Kol ayrıca Dubai’den bir kadın hayranının saçlarını ona göndermesi için mesaj attığını söyledi: “Mesajda ‘saçlarına 50 bin dolar veririm’ yazıyordu. Mehmetçik Vakfı ya da Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağış yaparlarsa saçlarımı kazıtırım.”

Korcan Kol: 50 bin dolara saçımı istediler

False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle