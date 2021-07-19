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Haber Giriş: 19.07.2021 - 07:30 | Son Güncelleme:

Koray Avcı, Harbiye'de sahneye çıktı, sevgilisi Ebru Keskin en önden izledi

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Koray Avcı, Harbiye'de sahneye çıktı, sevgilisi Ebru Keskin en önden izledi

KORAY Avcı, Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri kapsamında önceki akşam sahneye çıktı.

Şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında 2 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Ebru Keskin de vardı. Avcı’yla ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Keskin, bu kez sevgilisini en ön sıradan izledi.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Koray Avcı, pandemi sonrası sevenleriyle buluşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi:

“Dün gece heyecandan uyuyamadım. Bu konsere çok iyi hazırlandık. Güzel misafirlerimiz de var. Sahnemize kavuştuğumuz için mutluyuz.”

Koray Avcı, Harbiyede sahneye çıktı, sevgilisi Ebru Keskin en önden izledi

Daha sonra sahneye çıkan Koray Avcı, konserine “Sarhoş Gibiyim” ile başladı. Şarkıcı, 3 saat süren konserine esprileriyle renk kattı. 

Koray Avcı, Harbiyede sahneye çıktı, sevgilisi Ebru Keskin en önden izledi

Avcı'yı izleyenler arasında sevgilisi Ebru Keskin de vardı...

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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