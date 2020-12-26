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Haber Giriş: 26.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Koray Avcı:'Dilenci' demişti konserimde beni korudu

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Koray Avcı:'Dilenci' demişti konserimde beni korudu
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ARMAĞAN Çağlayan’ın programına konuk olan Koray Avcı, sokak müzisyenliği yaparken yaşadığı ilginç anıyı paylaştı:

“Ankara’da çalıyoruz. Bir zabıta müdürü geldi, ‘Sen dilencisin. Bir daha şarkı söylemeyeceksin’ dedi. ‘Gün gelir devran döner, sen beni bu sokakta korumak zorunda kalırsın’ dedim. Kaldı da. O belediyede konser verdim, zabıta müdürü de en önde beni korudu.”
RAKİBİM YOK
Avcı, müzikteki rekabetle ilgili soruya da iddialı bir yanıt verdi: “Kimseyle rekabetim yok. Çünkü benim kulvarımda rekabet edeceğim kimse yok."

 

 

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