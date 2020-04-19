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Haber Giriş: 19.04.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Konuşurken ekmeği yaktı!

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Usta sanatçı Nazan Öncel, corona virüs salgını nedeniyle ekmeği ocakta ısıtarak dezenfekte etti. Şarkıcı paylaşımının altına, "Covid 19’dan korunmanın Nazanca önlemleri. Güzel günlere uyanmak ümidiyle." notunu yazdı.

Corona virüs salgını nedeniyle pek çok kişi hijyen tedbirlerini artırıyor. Ünlü şarkıcı Nazan Öncel de dezenfekte kurallarına dikkat çekmek için Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

'Güzel günlere uyanmak ümidiyle'
Nazan Öncel, ekmeği ocakta ısıtarak dezenfekte etti.

Usta müzisyen, yayınladığı videoya, "Covid 19’dan korunmanın Nazanca önlemleri. Güzel günlere uyanmak ümidiyle." notunu düştü

Ekmeği yaktı
Şarkıcının ekmeği yakması ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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