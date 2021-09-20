Kontrolü Harry ile Meghan'a kaptırdılar: Karşı atak başlıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İTÜde Prof. Dr. Celal Şengöre protestoİTÜ'de Prof. Dr. Celal Şengör'e protesto#Celal Şengör
Son Dakika: Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımına coşkulu karşılama Yeni hedefi açıkladılar...Son Dakika: Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na coşkulu karşılama! Yeni hedefi açıkladılar...#Ampute Milli Futbol Takımı
Metrobüs üzerinde seyahat edip çektiği videoyu Youtube kanalında yayınlayan kişi serbest bırakıldıMetrobüs üzerinde seyahat edip çektiği videoyu Youtube kanalında yayınlayan kişi serbest bırakıldı#Sosyal Medya
Giresunspor, Fenerbahçeyi gözüne kestirdiGiresunspor, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi#Fenerbahçe
Son dakika... NASAdan açıklama: Göktaşı Dünyayı teğet geçtiSon dakika... NASA'dan açıklama: Göktaşı Dünya'yı teğet geçti!#NASA
Kontrolü Harry ile Meghana kaptırdılar: Karşı atak başlıyorKontrolü Harry ile Meghan'a kaptırdılar: Karşı atak başlıyor #Prens Harry Meghan Markle
Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğanın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladıKremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladı#Rusya
Almanyada ÜFE 47 yılın zirvesindeAlmanya'da ÜFE 47 yılın zirvesinde#Almanya
Son dakika... Bitcoin için flaş açıklama: Tarihi bir gelişme olacakSon dakika... Bitcoin için flaş açıklama: Tarihi bir gelişme olacak#Bitcoin
Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yöneli ailesinden istediSercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi!#Sercan Yıldırım
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Kontrolü Harry ile Meghan'a kaptırdılar: Karşı atak başlıyor

#Prens Harry Meghan Markle#Prens William Kate Middleton#Prens William Prens Harry

İngiliz kraliyet ailesinde sular bir türlü durulmak bilmiyor. Bir yanda Prens Andrew'ya yöneltilen "cinsel taciz suçlaması" diğer yandan Harry- Meghan, William- Kate arasında Atlantik ötesinden bile giderek kızışan savaş derken, Mountbatten Windsor ailesi için huzurlu günler hala uzak görünüyor.

Haberin Devamı

HARRY VE MEGHAN EN ETKİLİ 100 KİŞİ LİSTESİNE GİRDİ
Prens Harry'nin Meghan Markle ile evleneceğini ağabeyi William'a açıkladığı gün iki kardeş arasında başlayan gerilim giderek tırmanıyor. Hem de Harry ile Meghan'ın artık ABD'de yaşamasına rağmen. Bir ara sular durulur gibi olsa da Harry ile Meghan'ın Time dergisinin geleneksel Dünyanın En Etkili 100 kişisi listesine girmesi, boy boy kapak pozu vermeleri ve dünyanın ilgisini üzerlerinde tutması ortalığı yine karıştırmış gibi görünüyor.

Kontrolü Harry ile Meghana kaptırdılar: Karşı atak başlıyor

WILLIAM İLE KATE RAHATSIZ OLDU İDDİASI
Kraliyet ailesinin her adımını çok yakından takip eden uzmanlara göre Prens Harry ile Meghan Markle'ın "kontrolü ele geçirip" dünyanın dikkatini bir kez daha üzerlerine çekmesi William ile Kate'i rahatsız etti. Hatta uzmanların iddiasına göre çift, Harry ile Meghan'a karşı bir atak başlatmak üzere. Yani ufukta iki çift arasında bir "halkla ilişkiler savaşı" daha görünüyor.

Kontrolü Harry ile Meghana kaptırdılar: Karşı atak başlıyor

Haberin Devamı

ATTIKLARI HER ADIMIN ONLAR ÜZERİNDE YANSIMASI OLACAK
Kraliyet yorumcusu ve yazar Duncan Larcombe, Prens Harry ile Meghan Markle'ın Time dergisinin en etkili 100 kişi listesine girmesi ve bu yüzden verdikleri pozların Prens William ile Kate Middleton'ı endişelendirdiğini ileri sürdü. Larcombe'a göre William ile Kate, "Atlantik ötesi" bir popülerlik savaşına sürüklenmenin eşiğinde. Hatta iddiasına göre Cambridge Dükü William ile eşi Cambridge Düşesi Kate, Prens Harry ile Meghan Markle'ın hem bu kapak pozları hem de yaptıkları her şey hakkında kendilerini endişeli hissedecekler. Çünkü ABD'de yaşayan çiftin yaptıklarının onlar üzerinde de bir yansıması olacak.

Kontrolü Harry ile Meghana kaptırdılar: Karşı atak başlıyor

 

UZUN SÜRELİ 'SAVAŞ' BAŞLIYOR
Bir başka kraliyet yorumcusu Daniela Elser'a göre de William ile Kate, ABD'deki rakiplerine yönelik bir "karşı atak" başlatıp yardım faaliyetleri ve hayır işlerine ağırlık verecek. Elser'a göre, Oprah Winfrey röportajındaki iddialarıyla İngiliz kraliyet ailesini zor durumda bırakan Harry ile Meghan, şimdi onlara karşı uzun süreli bir savaşla karşı karşıya.

Kontrolü Harry ile Meghana kaptırdılar: Karşı atak başlıyor

Haberin Devamı

VAFTİZ İÇİN LONDRA'YA GİDECEKLER İDDİASI
Bu arada Prens Harry ile Meghan Markle ile ilgili olarak ortaya atılan iddialardan biri de çiftin kızları Lilibet Diana'nın vaftiz töreni için İngiltere'ye gidecekleri yönünde. Çiftin üç aylık olan kızlarını, evlendikleri Windsor'da vaftiz ettirmek istedikleri öne sürülüyor. Hatta davet edecekleri kişiler arasında başı Kraliçe 2. Elizabeth'in çektiği de yine iddialar arasında. Harry'nin her şeye rağmen Kraliçe ile arasını iyi tutmaya çalıştığı haberleri de geliyor.

Haberin Devamı

Kontrolü Harry ile Meghana kaptırdılar: Karşı atak başlıyor

 

WINDSOR'DA VAFTİZ ISRARI
Prens Harry ile Meghan Markle, şu anda iki yaşında olan oğulları Archie'ye Londra'da vaftiz ettirmişti. Archie o sırada iki aylıktı. Harry ile Meghan'ın, ABD'de dünyaya gelen ve şu an üç aylık olan Lilibet Diana'yı Los Angeles'ta değil Londra'da vaftiz ettirme konusunda ısrarlı olduğu da belirtiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prens Harry Meghan Markle#Prens William Kate Middleton#Prens William Prens Harry