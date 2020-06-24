Konserde giydiÄŸi elbise 8 bin dolardan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor

Los Angelesâ€™daki Nate D. Sanders MÃ¼zayede Eviâ€™nde satÄ±ÅŸa sunulan kÄ±yafeti, 26 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ rap'Ã§i Tennesseeâ€™deki konserinde giymiÅŸti.

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Ã–zel olarak Cardi B iÃ§in yapÄ±lan bu elbise, pul ve boncuklardan oluÅŸuyor. Elbiseyi Ã¼nlÃ¼lere tasarÄ±mlar yapan Elizabeth Stewart tasarlamÄ±ÅŸ.