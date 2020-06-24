MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKonserde giydiÄŸi elbise 8 bin dolardan satÄ±ÅŸa çÄ±kÄ±yor
GeriMagazin Konserde giydiÄŸi elbise 8 bin dolardan satÄ±ÅŸa çÄ±kÄ±yor
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Haber

Magazin
Haber GiriÅŸ: 24.06.2020 - 17:04,Son GÃ¼ncelleme:

Konserde giydiÄŸi elbise 8 bin dolardan satÄ±ÅŸa çÄ±kÄ±yor

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Konserde giydiÄŸi elbise 8 bin dolardan satÄ±ÅŸa çÄ±kÄ±yor
Abone Olgoogle-news

Grammy Ã¶dÃ¼llÃ¼ AmerikalÄ± rapÃ§i Cardi Bâ€™nin sahnede giydiÄŸi bu elbise 8 bin dolarlÄ±k baÅŸlangÄ±Ã§ fiyatÄ± ile mÃ¼zayedede satÄ±ÅŸa sunuluyor.

Los Angelesâ€™daki Nate D. Sanders MÃ¼zayede Eviâ€™nde satÄ±ÅŸa sunulan kÄ±yafeti, 26 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ rap'Ã§i Tennesseeâ€™deki konserinde giymiÅŸti.

Â

Konserde giydiÄŸi elbise 8 bin dolardan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor

Ã–zel olarak Cardi B iÃ§in yapÄ±lan bu elbise, pul ve boncuklardan oluÅŸuyor. Elbiseyi Ã¼nlÃ¼lere tasarÄ±mlar yapan Elizabeth Stewart tasarlamÄ±ÅŸ.

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle