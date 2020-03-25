Konser iptal, Kayahan radyodan anılacak

Her yıl sanatçının doğum günü olan 29 Mart’ta düzenlenen konseri Kayahan’ın eski eşi İpek Açar, koronavirüs salgını nedeniyle iptal etti. Açar, Kayahan için, program yaptığı Polis Radyosu’ndan özel bir yayın gerçekleştirecek. Bugün gün saat 17.00’de başlayacak özel yayına Ajda Pekkan, Nilüfer, Gökhan Tepe, Hakan Aysev, Emre Aydın, Candan Erçetin, Fatih Erkoç, Fuat Güner ve Suat Suna, gibi pek çok sanatçı canlı telefon bağlantısıyla katılacak.