Son Güncelleme:
'Kömür' sıpamız doğdu
Ümit-Cem Boyner yılın büyük bölümünü Ayvalık Cunda’da geçiriyor. Çift geçtiğimiz aylarda ada sokaklarında gezerken gördükleri bir eşek ile yavrusunu, yük taşımaktan kurtarmak için alıp sahiplendi. Evlerinin bahçesinde bakmaya başladılar.
Evlerinin bahçesinde bakmaya başladıkları eşeklerden biri geçtiğimiz günlerde doğurdu. Sıpa ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Cem Boyner altına: 'Kömür' sıpamız doğdu...Doğuverdi daha doğrusu...Dişi bebek... Anne nefes aldırtmıyor bize, erkek sıpamız Badem huy değiştirdi... Aksileşti... Maşallah Maşallah... " notunu düştü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle