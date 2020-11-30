Evlerinin bahçesinde bakmaya başladıkları eşeklerden biri geçtiğimiz günlerde doğurdu. Sıpa ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Cem Boyner altına: 'Kömür' sıpamız doğdu...Doğuverdi daha doğrusu...Dişi bebek... Anne nefes aldırtmıyor bize, erkek sıpamız Badem huy değiştirdi... Aksileşti... Maşallah Maşallah... " notunu düştü.







