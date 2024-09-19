Komşusuydu sevgilisi oldu... Yasak aşk sonunda özgürlüğüne kavuştu!

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Evliliğin taraflarından birinin nafaka konusunda isteklerinin sonu gelmiyordu. Diğer taraf da onun tüm isteklerini yerine getirmeye bir türlü yanaşmıyordu.

Aralarındaki gerilim yükseldikçe yükseldi. Herkes daha fazlasını bekliyordu ama her şey bir anda bıçakla kesilir gibi kesildi.

Bir gün beklenmedik bir anda çiftin boşanmasının resmen tamamlandığı açıklandı.

Ondan sonra ise her ikisi de kendi yollarına gittiler... Çiftin erkek tarafının adı bir şarkıcıyla anıldı ama sonra sessizliğe gömüldü.

Kadın tarafı ise çoktan yeni bir aşka yelken açtı, hatta son gelen haberlere göre yeni aşkıyla nişanlandı bile.

Aslına bakılırsa boşandıktan sonra çiftlerin yeni aşklara yelken açması normal. Ama bu ünlü çiftin kadın tarafının bu kadar acele etmesi, boşandığı kocasının duruşmalar sırasındaki iddialarını akıllara getirdi. Bıkıp usanmadan aynı cümleyi kuruyordu oyuncu: Karımın beni komşumuzla aldattığını düşünüyorum!

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Boşanmanın ardından görüldü ki bu konuda kesinlikle haklıydı.

SON DÖNEME DAMGASINI VURAN BOŞANMA DAVASI

Sözü bu kadar uzattık ama konuyu o dönemde yakından takip edenler Kevin Costner ile eski eşi Christine Baumgartner'dan söz ettiğimizi çoktan anladı bile...

Çiftin 2023 yılının son döneminde başlayan boşanma davası bu yılın başlarında resmen tamamlandı. "Çocuklarım okyanus manzaralı evde yaşamalı" diyen Baumgartner, nafaka konusunda istediğini elde edemedi. Ama aşkta kazandı!

Eskiden komşusu olan Josh Connor ile romantik bir ilişkiye başladı.

Hatta söylenenlere göre Baumgartner ile eski komşusu çoktan nişanlandı bile. Öyle ki sık sık Los Angeles sokaklarında görüntüleniyor çift. Genellikle de yanında finansçı sevgilisi Josh Connor oluyor.





İKİSİNİN DE AĞZI KULAKLARINDA

Kelimenin tam anlamıyla "ağzı kulaklarında" mutlu bir görüntü sergileyen Christine Baumgarther ile Josh Connor önceki gün de yine objektiflere takıldı.

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Montecito'da bir mağazaya giren çiftin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

Connor, sevgilisini otomobilden sarılarak indirdi. Sonra da birlikte girdikleri bir mağazadan çıkarken çözülen ayakkabı bağcıklarını da bağladı.

Bunun ardında çift, birbirlerine sarılarak yürümeye başladı. Bu arada da neşeli bir sohbete daldılar.

Connor sevgilisine arabadan sarılarak indirdi.





Costner ile boşanma davası sürerken Christine Baumgartner ve Josh Connor, arkadaşlarıyla birlikte iki kez Hawai tatiline çıkmıştı.

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ÜNLÜ OYUNCU 'KARIM BENİ ALDATIYOR' DEMİŞTİ

Baumgartner'ın eski eşi Kevin Costner boşanma davaları sırasında "Ben karımı aldatmadım. Ama karımın bana sadık olmadığını düşünüyorum" diye konuşmuştu.

Bu sözleriyle de bir zamanlar dostluk yaptığı komşuları Josh Connor'ı işaret etmişti.

Boşanma davası sürerken iki kez Connor ile birlikte Hawai tatiline giden Baumgartner ise bütün bu iddiaları yalanlamıştı.

Ancak kendisi de eşinden bir süre önce boşanan Connor'dan borç para aldığını kabul etmişti.

Kevin Costner'dan boşandıktan kısa bir süre sonra da Christine Baumgartner; artık yeni ilişkisini saklamaz oldu.

Bunun üzerine Costner'ın da karısına boşanırken verdiği nafakaya gönderme yaparak "Benim paramla tatlı hayat yaşıyorlar" diye şikayet ettiği ileri sürülmüştü.

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LÜKS HAYATINI SÜRDÜRMEK İSTEDİ

Kevin Costner'ın eski eşi Christine Baumgartner, boşanma sürecinde istekleriyle gündeme gelmişti. Bu evlilikten dünyaya gelen üç çocuğunun Hollywood tarzı lüks hayata alışkın olduğunu belirten Baumgartner, onların yine aynı şekilde yaşamaları gerektiğini savunmuştu.

Bu yüzden de Costner'dan çocukları için yüklü miktarda bir çocuk nafakası istemişti. Fakat sonuç olarak talep ettiğinin yarısından daha az bir miktar uygun göründü mahkeme tarafından.

Baumgartner, boşanmanın ilk evresinde çocukları 16 yaşındaki Cayden, 14 yaşındaki Hayes ve 13 yaşındaki Grace için Costner'dan ayda 129 bin dolar çocuk nafakası alıyordu.

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Fakat sonra davanın ilerleyen aşamalarında bu rakamın 161 bin dolara çıkarılmasını talep etti. Çekişmeli geçen duruşmalar sonunda Christine Baumgartner, bu parayı alamadığı gibi önceleri aldığı çocuk nafakasının bile yarısına razı olmak zorunda kaldı.

Mahkeme, üç çocuğun normal standartlarda yaşaması için aylık 63 bin dolar nafakanın yeterli olduğunu karara bağladı.





'MAHKEMENİN UYARISINA UYDU VE KENDİSİNE SUNULANI KABUL ETTİ

Yine iddialara göre aslında Christine Baumgartner, evlilik anlaşmasında yer alan boşanma durumunda alacağı eş nafakasının yükseltilmesi için mücadeleye hazırdı.

Fakat eğer bu davayı kaybederse kocasına 1 milyon dolar ödemek zorunda kalacağı uyarısıyla karşılaştı.

Sonunda avukatı da Kevin Costner ile anlaşmasını önerdiği için boyun eğmek zorunda kaldı. Bu şekilde de boşanma davası beklenenden çok daha kısa sürede sonuçlandı.





COSTNER, PARASIZ KALMAKTAN KORKTU

Bu arada Costner da eski eşinin yüksek miktarda nafaka talebinden korktuğunu hiç saklamadı o süreçte. İlk eşinden boşanırken evini de kaybeden Costner yine aynı şeyleri yaşamaktan korktuğunu saklamadı. Hatta "Beş parasız kalmaktan korkuyorum" diye bunu durumu itiraf da etti.

Sonuç olarak boşanma davası Costner'ın istediği gibi sonuçlandı. Bunun ardından Baumgartner'ın yakın çevresine "Costner, Hollywood'daki nüfuzunu kullandı" dediği bile ileri sürüldü.

2004 yılında evlenen 50 yaşındaki Christine Baumgartner ile 69 yaşındaki Kevin Costner'ın bu evlilikten Cayden Wyatt ve Hayes Logan adında iki oğlu ile Grace Avery adında bir kızı bulunuyor. Birlikte olduğu Josh Connor'ın da kısa süre önce biten evliliğinden bir kızı var.