MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKomşularla çardak sohbeti
GeriMagazin Komşularla çardak sohbeti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 20.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Komşularla çardak sohbeti

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Komşularla çardak sohbeti
Abone Olgoogle-news

İlker Aksum ve eşi Şeyma Aksum, önceki gün Etiler’deki evlerinin bahçesinde komşularıyla sohbet ederken objektife yansıdı.

İlker Aksum ve eşi Şeyma Aksum, evlerinin bahçesindeki çardakta komşularıyla sohbet etti. Fotoğraflarını çeken basın mensuplarına sosyal mesafeye dikkat ederek röportaj veren İlker Aksum, pandemi nedeniyle 60 gündür evde olduklarını söyledi. Ünlü oyuncu “Mutfakla aranız nasıl?” sorusuna “Mutfakla aram hiç yok. Şeyma çok güzel yemekler yapıyor” yanıtını verdi.

Komşularla çardak sohbeti


False
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle