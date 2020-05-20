Komşularla çardak sohbeti

İlker Aksum ve eşi Şeyma Aksum, evlerinin bahçesindeki çardakta komşularıyla sohbet etti. Fotoğraflarını çeken basın mensuplarına sosyal mesafeye dikkat ederek röportaj veren İlker Aksum, pandemi nedeniyle 60 gündür evde olduklarını söyledi. Ünlü oyuncu “Mutfakla aranız nasıl?” sorusuna “Mutfakla aram hiç yok. Şeyma çok güzel yemekler yapıyor” yanıtını verdi.





